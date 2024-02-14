Головком ЗСУ та Міністр оборони України побували на Куп’янському напрямку

Про спільну з Рустемом Умєровим поїздку до військових частин, які тримають оборону на Куп’янському напрямку, повідомив Головком ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що разом з Умєровим відвідав частини та підрозділи на двох напрямках – Куп’янському та Авдіївському.

“Оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику “м’ясних штурмів”, – поділився Сирський.

На місцях Головком та міністр оборони проаналізували наявні ресурси та потреби військ, які тримають оборону на цих напрямках.

“За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога. Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат.

Водночас вживаємо всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів“, — наголосив Олександр Сирський.