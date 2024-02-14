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На Харьковщине — ракетная опасность, Мельник призвал быть в укрытиях

Общество 14:16   14.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине — ракетная опасность, Мельник призвал быть в укрытиях

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили 14:06. В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харьковщины находиться в укрытиях.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушную тревогу в Харьковской области объявили 14:06. В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.".