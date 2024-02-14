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На Харківщині – ракетна небезпека, Мельник закликав бути в укриттях

Суспільство 14:16   14.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині – ракетна небезпека, Мельник закликав бути в укриттях

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 14:06. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харківщини перебувати в укриттях.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 14:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 14:06. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.".