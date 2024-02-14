На Харківщині – ракетна небезпека, Мельник закликав бути в укриттях
Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 14:06. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харківщини перебувати в укриттях.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Мельник, область, тревога, укрытия, Харківська;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 14:06. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.".