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«Потерь территорий не допущено» — Синегубов о Купянском направлении

Общество 11:37   16.02.2024
Виктория Яковенко
«Потерь территорий не допущено» — Синегубов о Купянском направлении Фото: Елена Нагорная

Армия РФ продолжает штурмовые действия на Купянском направлении, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Потери территорий, с нашей стороны, не допущены. Бои по этому направлению продолжаются. В последний месяц мы фиксируем увеличение ударов по нашим населенным пунктам. Удары наносятся и по городу Купянск, и по другим населенным пунктам, которые находятся в Купянском районе, однако ближе к центру области. Враг бьет не разбирая», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что из опасных населённых пунктов Купянщины продолжается эвакуация. За месяц вывезли более тысячи человек, 60 из них – дети.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает штурмовые действия на Купянском направлении, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".