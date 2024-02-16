«Потерь территорий не допущено» — Синегубов о Купянском направлении

Армия РФ продолжает штурмовые действия на Купянском направлении, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Потери территорий, с нашей стороны, не допущены. Бои по этому направлению продолжаются. В последний месяц мы фиксируем увеличение ударов по нашим населенным пунктам. Удары наносятся и по городу Купянск, и по другим населенным пунктам, которые находятся в Купянском районе, однако ближе к центру области. Враг бьет не разбирая», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что из опасных населённых пунктов Купянщины продолжается эвакуация. За месяц вывезли более тысячи человек, 60 из них – дети.