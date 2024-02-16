«Потерь территорий не допущено» — Синегубов о Купянском направлении
Фото: Елена Нагорная
Армия РФ продолжает штурмовые действия на Купянском направлении, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Потери территорий, с нашей стороны, не допущены. Бои по этому направлению продолжаются. В последний месяц мы фиксируем увеличение ударов по нашим населенным пунктам. Удары наносятся и по городу Купянск, и по другим населенным пунктам, которые находятся в Купянском районе, однако ближе к центру области. Враг бьет не разбирая», — отметил Синегубов.
Он также рассказал, что из опасных населённых пунктов Купянщины продолжается эвакуация. За месяц вывезли более тысячи человек, 60 из них – дети.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянсакое, направление, синегубов, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 11:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает штурмовые действия на Купянском направлении, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".