«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про Куп’янський напрямок
Фото: Олег Синєгубов
Армія РФ продовжує штурмові дії на Куп’янському напрямку, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Втрат територій, з нашого боку, не допущено. Бої по цьому напрямку тривають. Останній місяць ми фіксуємо збільшення ударів по наших населених пунктах. Удари наносяться і по місту Куп’янськ, і по інших населених пунктах, які знаходяться в Куп’янському районі, однак ближчі до центру області. Ворог б’є не розбираючи», – зазначив Синєгубов.
Він також розповів, що з небезпечних населених пунктів Куп’янщини продовжується евакуація. За місяць вивезли понад тисячу людей, 60 з них – діти.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, Купянсакое, направлення, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 11:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує штурмові дії на Куп’янському напрямку, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".