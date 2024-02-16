Live
  • Пт 16.02.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про Куп’янський напрямок

Суспільство 11:37   16.02.2024
Вікторія Яковенко
«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про Куп’янський напрямок Фото: Олег Синєгубов

Армія РФ продовжує штурмові дії на Куп’янському напрямку, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Втрат територій, з нашого боку, не допущено. Бої по цьому напрямку тривають. Останній місяць ми фіксуємо збільшення ударів по наших населених пунктах. Удари наносяться і по місту Куп’янськ, і по інших населених пунктах, які знаходяться в Куп’янському районі, однак ближчі до центру області. Ворог б’є не розбираючи», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що з небезпечних населених пунктів Куп’янщини продовжується евакуація. За місяць вивезли понад тисячу людей, 60 з них – діти.

Читайте також: Росіяни завдали авіаударів по семи селах на Харківщині – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Зберігав дитяче порно на ноутбуці: судитимуть 63-річного жителя Харківщини
Зберігав дитяче порно на ноутбуці: судитимуть 63-річного жителя Харківщини
16.02.2024, 12:24
«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про Куп’янський напрямок
«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про Куп’янський напрямок
16.02.2024, 11:37
Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару по Великому Бурлуку
Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару по Великому Бурлуку
16.02.2024, 11:22
Троє людей підірвалися на міні на Харківщині: з них двоє – загинули
Троє людей підірвалися на міні на Харківщині: з них двоє – загинули
16.02.2024, 11:10
Одіозні “почесні харків’яни”: “Обсерваторія демократії” склала ТОП-10
Одіозні “почесні харків’яни”: “Обсерваторія демократії” склала ТОП-10
16.02.2024, 10:14
Головні новини Харкова 16.02: обіцянки міністра освіти, обстріли, фронт
Головні новини Харкова 16.02: обіцянки міністра освіти, обстріли, фронт
16.02.2024, 11:53

Новини за темою:

07:54
“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА
17:05
Собаку, пораненого під час обстрілу ринку у Вовчанську, врятували
09:30
Як у Куп’янську реагують на погрози росіян захопити місто: думка глави МВА
14:43
Мобілізація та евакуація: що обговорювали на Раді оборони Харківщини
15:55
Майже 400 людей вивезли з «гарячої» Куп’янщини – Синєгубов

Ви читали новину: ««Втрат територій не допущено» – Синєгубов про Куп’янський напрямок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 11:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує штурмові дії на Куп’янському напрямку, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".