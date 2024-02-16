«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про Куп’янський напрямок

Армія РФ продовжує штурмові дії на Куп’янському напрямку, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Втрат територій, з нашого боку, не допущено. Бої по цьому напрямку тривають. Останній місяць ми фіксуємо збільшення ударів по наших населених пунктах. Удари наносяться і по місту Куп’янськ, і по інших населених пунктах, які знаходяться в Куп’янському районі, однак ближчі до центру області. Ворог б’є не розбираючи», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що з небезпечних населених пунктів Куп’янщини продовжується евакуація. За місяць вивезли понад тисячу людей, 60 з них – діти.