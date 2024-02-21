Около тысячи бойцов ВСУ могли попасть в плен при отходе из Авдеевки – NYT

Потеря Авдеевки может иметь более значительные и разрушительные последствия, чем казалось поначалу. После неудачного отступления упал боевой дух военнослужащих, Украина испытывает трудности с мобилизацией, а политическое и военное руководство страны занижает количество потерь, сообщает The New York Times.

По словам высокопоставленных западных чиновников и солдат, сражающихся за Украину, сотни украинских военнослужащих могли попасть в плен наступающими российскими частями или пропасть без вести во время хаотического отступления Украины из Авдеевки. Это разрушительная потеря может нанести удар по и без того ослабшему моральному духу.

Оценки того, сколько украинцев было взято в плен или пропало без вести, разнятся, и точный подсчет невозможен, пока Украина не укрепит новые оборонительные линии за пределами города. Военнослужащие подсчитали, что от 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести. Западные официальные лица заявили, что число кажется точным.

Американские официальные лица говорят, что потеря Авдеевки не является серьезной стратегической неудачей, утверждая, что успехи РФ на востоке Украины не обязательно приведут к какому-либо разрушению украинских линий и что Москва вряд ли сможет предпринять еще одно крупное наступление.

Но захват сотен солдат может изменить этот расклад. Американские официальные лица в последние дни заявили, что моральный дух украинских солдат уже падает после неудачного контрнаступления в прошлом году и смещения главкома Залужного. Из-за этих проблем украинская армия испытывает трудности с мобилизацией.

Украинские военные заявили, что необходимо призвать еще до 500 000 человек, но эту просьбу власть восприняла в штыки, а закон о мобилизации застопорился в парламенте. Захват сотен солдат, особенно тех, кто имеет боевой опыт, делает потребность в дополнительных войсках более острой.

Украинское военное командование признало, что некоторые солдаты были взяты в плен при отступлении из Авдеевки, но попыталось преуменьшить их количество.

Командующий украинскими военными в этом районе генерал Александр Тарнавский заявил, что отступление прошло по плану, но «на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил украинской армии» противника, некоторые украинские военнослужащие попали в плен». Он не уточнил, сколько солдат попали в плен.

Дмитрий Лиховой, пресс-секретарь Тарнавского, оспорил сообщения о том, что сотни солдат попали в плен, назвав это дезинформацией. Но признал, что РФ захватила некоторых военнослужащих и что «определенное количество» солдат пропало без вести.

Высокопоставленный украинский чиновник утверждал, что при отступлении из города в плен попали только шесть солдат. По его словам, этих солдат из Третьей отдельной штурмовой бригады схватили после того, как у них закончились боеприпасы, и они потеряли связь с украинскими военными.

Но некоторые солдаты и западные официальные лица заявили, что неспособность организованно вывести войска и хаос, развернувшийся в пятницу и субботу, когда оборона рухнула, стали прямой причиной того, что, судя по всему, значительное количество солдат попали в плен.

Они заявили, что вывод украинских войск был плохо спланирован и начался слишком поздно. Солдаты и западные официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку оценки разведки противоречат заявлениям украинского правительства.

Отступление под палящим артиллерийским огнем, беспилотниками и авиаударами — один из самых сложных военных маневров, требующий от командиров минимизировать человеческие потери и позволить подразделениям отступить, не уступив при этом больше территории, чем предполагалось.

Украинские силы оказались не готовы к тому, насколько быстро на прошлой неделе набирало силу российское наступление в Авдеевке.

Украина пыталась выиграть время, чтобы ее пехота отступила из города, используя силы специальных операций и элитную 3-ю отдельную штурмовую бригаду для прикрытия отступления. Но части не смогли замедлить наступление русских и вывести оттуда всех украинских солдат.

Высокопоставленные украинские чиновники говорят, что российские войска тоже понесли тяжелые потери в бою. РФ взяла Авдеевку массовым ударом, направляя войска и бронетехнику до тех пор, пока украинская оборона не сдалась. По словам официальных лиц, тысячи российских солдат были убиты и ранены.

По мнению американских стратегов, вывести войска без больших потерь сложно, но возможно, если это делают в ходе преднамеренной, неторопливой операции.

В Авдеевке Украина, судя по всему, слишком долго ждала начала вывода войск, и потому отступление обернулось дорогостоящими утратами.

Для украинцев проблема вывода войск из Авдеевки усугублялась тем фактом, что РФ окружила город с трех сторон. Единственная асфальтированная дорога была наиболее удобным способом въезда в город и выезда из него. Этот маршрут, который украинские военные прозвали дорогой жизни, еще в начале этого месяца оказался под прямой угрозой, что сделало вывод войск гораздо более опасным.

Когда украинские войска начали отступать, на видео и фотографиях из открытых источников видно, как подразделения отступают под артиллерийским огнем, а тела разбросаны вдоль дорог и среди деревьев. Украинские воинские части уже давно испытывают трудности со связью, поскольку зачастую у них разное радиооборудование. Солдаты, знающие об отступлении, заявили, что проблемы со связью были одним из факторов вывода войск, в результате чего солдаты попадали в плен, были убиты и ранены.

Солдаты, опрошенные The New York Times, предположили, что некоторые подразделения отступили до того, как другие узнали об отступлении. Это поставило оставленные части под угрозу окружения русскими.

С момента начала войны почти два года назад российские войска пытались окружить и захватить украинские войска. Хотя хорошо подготовленная оборона и воздушные беспилотники не позволили многим из этих маневров увенчаться успехом, в Авдеевке российское окружение, похоже, сработало. Западные официальные лица предполагают, что этот маневр стал одной из причин, по которой солдат схватили во время отступления.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как российские войска казнят украинских солдат в Авдеевке и ее окрестностях. В воскресенье прокуратура Донецкой области сообщила, что начинает расследование «расстрелов безоружных украинских военнопленных в Авдеевке и селе Веселое».

Даже Кремль, похоже, не был готов к скорости украинского краха в Авдеевке.

Военнопленные — одна из самых больших проблем для морального духа на любой войне. Украина неоднократно обращалась к РФ, чтобы та согласилась на обмен пленными.

По состоянию на ноябрь правительство Украины заявило, что в РФ находятся в плену всего 3574 украинских военнослужащих.