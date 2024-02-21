Тисяча бійців ЗСУ могли потрапити в полон під час виходу з Авдіївки – NYT

Втрата Авдіївки може мати більш руйнівні наслідки, ніж здавалося спочатку. Після невдалого відступу впав бойовий дух військовослужбовців, Україна зазнає труднощів із мобілізацією, а політичне та військове керівництво країни занижує кількість втрат, повідомляє The New York Times.

За словами високопоставлених західних чиновників і солдатів, які борються за Україну, сотні українських військовослужбовців могли потрапити в полон росіянам або пропасти безвісти під час хаотичного відступу України з Авдіївки. Ця руйнівна втрата може завдати удару по і без того ослаблому моральному духу.

Оцінки того, скількох українців взяли в полон або зникли безвісти, різняться, і точний підрахунок неможливий, доки Україна не зміцнить нові оборонні лінії за межами міста. Військовослужбовці підрахували, що від 850 до 1000 солдатів, які, мабуть, потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. Західні офіційні особи заявили, що число видається точним.

Американські офіційні особи кажуть, що втрата Авдіївки не є серйозною стратегічною невдачею, стверджуючи, що успіхи РФ на сході України не обов’язково призведуть до будь-якої руйнації українських ліній і що Москва навряд чи зможе зробити ще один великий наступ.

Але захоплення сотень солдатів може змінити цей розклад. Американські офіційні особи в останні дні заявили, що моральний дух українських солдатів уже падає після невдалого контрнаступу минулого року та усунення головкому Залужного. Через ці проблеми українська армія зазнає труднощів з мобілізацією.

Українські військові заявили, що необхідно призвати ще до 500 000 осіб, але це прохання влада сприйняла ворожо, а закон про мобілізацію застряг у парламенті. Захоплення сотень солдатів, особливо тих, хто має бойовий досвід, робить потребу у додаткових військових гострішою.

Українське військове командування визнало, що деяких солдатів взяли в полон під час відступу з Авдіївки, але спробувало применшити їхню кількість.

Командувач українськими військовими в цьому районі генерал Олександр Тарнавський заявив, що відступ пройшов за планом, але «на завершальному етапі операції, під тиском сил РФ, що переважають, деякі українські військовослужбовці потрапили в полон». Він не уточнив скільки солдатів потрапили в полон.

Дмитро Ліховий, речник Тарнавського, оскаржив повідомлення про те, що сотні солдатів потрапили в полон, назвавши це дезінформацією. Але визнав, що РФ захопила деяких військовослужбовців і що певна кількість солдатів зникла безвісти.

Високопоставлений український чиновник стверджував, що під час відступу з міста в полон потрапили лише шість солдатів. За його словами, цих солдатів із Третьої окремої штурмової бригади схопили після того, як у них закінчилися боєприпаси, і вони втратили зв’язок з українськими військовими.

Але деякі солдати та західні офіційні особи заявили, що нездатність організовано вивести війська та хаос, що розгорнувся в п’ятницю і суботу, коли оборона впала, стали прямою причиною того, що, зважаючи на все, значна кількість солдатів потрапили в полон.

Вони заявили, що виведення українських військ було погано сплановане і почалося надто пізно. Солдати та західні офіційні особи говорили на умовах анонімності, оскільки оцінки розвідки суперечать заявам українського уряду.

Відступ під палючим артилерійським вогнем, безпілотниками та авіаударами — один із найскладніших військових маневрів, що вимагає від командирів мінімізувати людські втрати та дозволити підрозділам відступити, не поступившись при цьому більшою територією, ніж передбачалося.

Українські сили виявилися не готовими до того, наскільки швидко минулого тижня набирав чинності російський наступ в Авдіївці.

Україна намагалася виграти час, щоб її піхота відступила з міста, використовуючи сили спеціальних операцій та елітну 3-ту окрему штурмову бригаду для прикриття відступу. Але частини не змогли сповільнити наступу росіян і вивести звідти всіх українських солдатів.

Високопоставлені українські чиновники кажуть, що російські війська також зазнали тяжких втрат у бою. РФ взяла Авдіївку масовим ударом, спрямовуючи війська та бронетехніку доти, доки українська оборона не здалася. За словами офіційних осіб, тисячі російських солдатів було вбито та поранено.

На думку американських стратегів, вивести війська без великих втрат складно, але можливо, якщо це роблять під час навмисної, неквапливої ​​операції.

В Авдіївці Україна, зважаючи на все, надто довго чекала початку виведення військ, і тому відступ обернувся великими втратами.

Для українців проблема виведення військ із Авдіївки посилювалася тим фактом, що РФ оточила місто з трьох сторін. Єдина асфальтована дорога була найзручнішим способом в’їзду до міста та виїзду з нього. Цей маршрут, який українські військові прозвали дорогим життям, ще на початку цього місяця опинився під прямою загрозою, що зробило виведення військ набагато небезпечнішим.

Коли українські війська почали відступати, на відео та фотографіях із відкритих джерел видно, як підрозділи відступають під артилерійським вогнем, а тіла військових ЗСУ розкидані вздовж доріг і серед дерев. Українські військові частини вже давно мають труднощі зі зв’язком, оскільки найчастіше у них різне радіообладнання. Солдати, які знають про відступ, заявили, що проблеми зі зв’язком були одним із факторів виведення військ, внаслідок чого солдати потрапляли в полон, були вбиті та поранено.

Солдати, опитані The New York Times, припустили, що деякі підрозділи відступили до того, як інші дізналися про відступ. Це поставило залишені частини під загрозу оточення росіянами.

З моменту початку війни майже два роки тому російські війська намагалися оточити та захопити українські війська. Хоча добре підготовлена ​​оборона та повітряні безпілотники не дозволили багатьом із цих маневрів увінчатися успіхом, в Авдіївці російське оточення, схоже, спрацювало. Західні офіційні особи припускають, що цей маневр став однією з причин, через які солдатів схопили під час відступу.

На відео, опублікованих у соцмережах, видно, як російські війська страчують українських солдатів в Авдіївці та її околицях. У неділю прокуратура Донецької області повідомила, що розпочинає розслідування «розстрілів беззбройних українських військовополонених в Авдіївці та селі Веселе».

Навіть Кремль, схоже, не був готовим до швидкості українського краху в Авдіївці.

Військовополонені — одна з найбільших проблем морального духу на будь-якій війні. Україна неодноразово зверталася до РФ, щоб вона погодилася на обмін полоненими.

Станом на листопад уряд України заявив, що у РФ перебувають у полоні лише 3574 українські військовослужбовці.