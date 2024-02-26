Часть войск перекочевала из-под Авдеевки — Коваленко о силах РФ под Купянском

На Купянском направлении ситуация всегда была стабильно тяжелой, так как системные наступательные действия ведутся там с конца мая — начала июня 2023 года, но в последние дни ему вновь стало уделяться повышенное внимание, пишет аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его данным, на Купянском направлении концентрируется вражеская группировка войск «Запад», которая насчитывает более 80 тысяч личного состава, 1100 танков, до 2 тысяч ББМ, более 900 единиц ствольной артиллерии и около 300 РСЗО.

Противник пытается вести наступательные действия в направлении села Синьковка силами 25-й и 138-й ОМСБр 6-й ОВА, а также в районе села Табаевка, применяя ресурс 15-го МСП при поддержке 1-го ТП 2-й МСД 1-й ТА.

“Все эти действия – безуспешны”, — подчеркивает Коваленко.

Помимо этого, по его словам, на Купянском направлении российская тактическая авиация регулярно применяет корректируемые авиабомбы, за минувшие сутки удары были нанесены по населенным пунктам Вильча (три КАБ), Купянск (восемь), Кондрашовка (порядка шести) и Ковшаровка (четыре).

“Прирост ГВ «Запад» отмечается после того, так высвободился ресурс в районе Авдеевки. На протяжении последней недели из ГВ «Юг» часть людской и механизированной компоненты перекочевала в данную зону. То есть, то, о чём говорилось ранее, реализуется на глазах, РОВ насыщают ГВ «Запад» для усиления давления на Купянск. Очевидно, что при этом в зоне ответственности ГВ «Юг» возможности у них уменьшатся”, — сообщил Коваленко.

При этом он подчеркнул, что с начала месяца РФ не увеличила свой контингент в Украине, а впервые за долгое время он уменьшился за 2 тысячи.

“А потому, когда где-то прибывает, кое-где убывает”, — констатировал аналитик.