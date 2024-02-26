Часть войск перекочевала из-под Авдеевки — Коваленко о силах РФ под Купянском
На Купянском направлении ситуация всегда была стабильно тяжелой, так как системные наступательные действия ведутся там с конца мая — начала июня 2023 года, но в последние дни ему вновь стало уделяться повышенное внимание, пишет аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
По его данным, на Купянском направлении концентрируется вражеская группировка войск «Запад», которая насчитывает более 80 тысяч личного состава, 1100 танков, до 2 тысяч ББМ, более 900 единиц ствольной артиллерии и около 300 РСЗО.
Противник пытается вести наступательные действия в направлении села Синьковка силами 25-й и 138-й ОМСБр 6-й ОВА, а также в районе села Табаевка, применяя ресурс 15-го МСП при поддержке 1-го ТП 2-й МСД 1-й ТА.
“Все эти действия – безуспешны”, — подчеркивает Коваленко.
Помимо этого, по его словам, на Купянском направлении российская тактическая авиация регулярно применяет корректируемые авиабомбы, за минувшие сутки удары были нанесены по населенным пунктам Вильча (три КАБ), Купянск (восемь), Кондрашовка (порядка шести) и Ковшаровка (четыре).
“Прирост ГВ «Запад» отмечается после того, так высвободился ресурс в районе Авдеевки. На протяжении последней недели из ГВ «Юг» часть людской и механизированной компоненты перекочевала в данную зону. То есть, то, о чём говорилось ранее, реализуется на глазах, РОВ насыщают ГВ «Запад» для усиления давления на Купянск. Очевидно, что при этом в зоне ответственности ГВ «Юг» возможности у них уменьшатся”, — сообщил Коваленко.
При этом он подчеркнул, что с начала месяца РФ не увеличила свой контингент в Украине, а впервые за долгое время он уменьшился за 2 тысячи.
“А потому, когда где-то прибывает, кое-где убывает”, — констатировал аналитик.
Читайте также: 14 раз враг пытался выбить ВСУ с позиций у Синьковки на Харьковщине — Генштаб
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: атаки, войска, коваленко, купянск, наступ, наступление, рф, Силы, Харьков, эксперт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Часть войск перекочевала из-под Авдеевки — Коваленко о силах РФ под Купянском»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 20:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении ситуация всегда была стабильно тяжелой".