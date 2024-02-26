Частину військ перекинули з-під Авдіївки – експерт про сили РФ під Куп’янськом
На Куп’янському напрямку ситуація завжди була стабільно важкою, оскільки системні наступальні дії ведуться там з кінця травня – початку червня 2023 року, але останніми днями йому знову приділялася підвищена увага, пише аналітик групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
За його даними, на Куп’янському напрямку концентрується вороже угрупування військ «Захід», яке налічує понад 80 тисяч особового складу, 1100 танків, до 2 тисяч ББМ, понад 900 одиниць ствольної артилерії та близько 300 РСЗВ.
Супротивник намагається вести наступальні дії у напрямку села Синьківка силами 25-ї та 138-ї ОМСБр 6-ї ОВА, а також у районі села Табаївка, застосовуючи ресурс 15-го МСП за підтримки 1-го ТП 2-ї МСД 1-ї ТА.
“Усі ці дії – безуспішні”, – наголошує Коваленко.
Крім цього, за його словами, на Куп’янському напрямку російська тактична авіація регулярно застосовує керовані авіабомби, за минулу добу ударів було завдано по населених пунктах Вільча (три КАБ), Куп’янськ (вісім), Кіндрашівка (близько шести) та Ківшарівка (чотири).
“Приріст УВ «Захід» відзначається після того, як вивільнився ресурс у районі Авдіївки. Протягом останнього тижня з УВ «Південь» частина людської та механізованої компоненти перекочувала до цієї зони. Тобто те, про що йшлося раніше, реалізується на очах, РОВ насичують УВ «Захід» для посилення тиску на Куп’янськ. Очевидно, що при цьому у зоні відповідальності УВ «Південь» можливості у них зменшаться”, – повідомив Коваленко.
При цьому він наголосив, що з початку місяця РФ не збільшила свій контингент в Україні, а вперше за довгий час він зменшився за 2 тисячі.
“А тому, коли десь прибуває, десь зменшується”, – констатував аналітик.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 20:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ситуація завжди була стабільно важкою".