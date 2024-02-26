ГШ: 14 разів ворог намагався вибити ЗСУ з позицій біля Синьківки на Харківщині

16 атак російських військових відбили за добу на Харківщині українські захисники, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Так, дві атаки відбито в районах сіл Іванівка та Табаївка Куп’янського району, і ще 14 – біля Синьківки, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські війська з позицій.

Окрім цього, окупанти завдали авіаудару в районі Великого Бурлука.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.