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ГШ: 14 разів ворог намагався вибити ЗСУ з позицій біля Синьківки на Харківщині

Події 19:17   26.02.2024
Олена Нагорна
ГШ: 14 разів ворог намагався вибити ЗСУ з позицій біля Синьківки на Харківщині

16 атак російських військових відбили за добу на Харківщині українські захисники, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Так, дві атаки відбито в районах сіл Іванівка та Табаївка Куп’янського району, і ще 14 – біля Синьківки, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські війська з позицій.

Окрім цього, окупанти завдали авіаудару в районі Великого Бурлука.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

Читайте також: Шість атак армії РФ відбили на Харківщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 19:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 атак російських військових відбили за добу на Харківщині українські захисники".