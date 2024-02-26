ГШ: 14 разів ворог намагався вибити ЗСУ з позицій біля Синьківки на Харківщині
16 атак російських військових відбили за добу на Харківщині українські захисники, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Так, дві атаки відбито в районах сіл Іванівка та Табаївка Куп’янського району, і ще 14 – біля Синьківки, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські війська з позицій.
Окрім цього, окупанти завдали авіаудару в районі Великого Бурлука.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 19:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 атак російських військових відбили за добу на Харківщині українські захисники".