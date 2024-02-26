Шість атак армії РФ відбили на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що протягом доби армія РФ атакувала Україну ракетами та “шахедами”, а також вела штурми – в тому числі на Харківщині.

“Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе. За попередньою інформацією, наші захисники знищили 3 ракети та 9 БпЛА типу “Shahed”, – повідомили в Генштабі.

Ракетами вночі атакували Харківську область. Вибухи було чути в Харкові. За інформацією ХОВА, “приліт” припав по Харківському району, про постраждалих станом на 23:37 даних не було.

Загалом по території України за добу росіяни завдали 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснили 129 обстрілів з РСЗВ, а також обстріляли 110 населених пунктів з артилерії.

На фронті зафіксували 95 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито шість атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області“, – зазначили в ГШ.

Авіація Сил оборони за добу вдарила по семи районах зосередження особового складу росіян та двох їхніх ЗРК. Ракетники завдали ураження по трьох артилерійських позиціях противника.