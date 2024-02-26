Live
  • Пн 26.02.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 38.35
  • EUR 41.56

Шість атак армії РФ відбили на Харківщині – Генштаб

Події 07:06   26.02.2024
Оксана Горун
Шість атак армії РФ відбили на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що протягом доби армія РФ атакувала Україну ракетами та “шахедами”, а також вела штурми – в тому числі на Харківщині.

“Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе. За попередньою інформацією, наші захисники знищили 3 ракети та 9 БпЛА типу “Shahed”, – повідомили в Генштабі.

Ракетами вночі атакували Харківську область. Вибухи було чути в Харкові. За інформацією ХОВА, приліт” припав по Харківському району, про постраждалих станом на 23:37 даних не було.

Загалом по території України за добу росіяни завдали 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснили 129 обстрілів з РСЗВ, а також обстріляли 110 населених пунктів з артилерії.

Читайте також: Зеленський: чи готова Україна втрачати територію під Куп’янськом в очікуванні зброї

На фронті зафіксували 95 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито шість атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області“, – зазначили в ГШ.

Авіація Сил оборони за добу вдарила по семи районах зосередження особового складу росіян та двох їхніх ЗРК. Ракетники завдали ураження по трьох артилерійських позиціях противника.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 26 лютого: по Харківщині вночі вдарили ракетами та БПЛА
Головні новини Харкова 26 лютого: по Харківщині вночі вдарили ракетами та БПЛА
26.02.2024, 08:17
Ракети вночі вдарили по Пісочину, а по Чугуївському району – “шахеди” – ГУНП
Ракети вночі вдарили по Пісочину, а по Чугуївському району – “шахеди” – ГУНП
26.02.2024, 08:08
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
26.02.2024, 07:51
Вибухи, які чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло
Вибухи, які чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло
25.02.2024, 23:44
Шість атак армії РФ відбили на Харківщині – Генштаб
Шість атак армії РФ відбили на Харківщині – Генштаб
26.02.2024, 07:06
Сьогодні 26 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 лютого: яке свято та день в історії
26.02.2024, 06:00

Новини за темою:

07:06
Шість атак армії РФ відбили на Харківщині – Генштаб
19:13
Зеленський: 31 тисяча військових загинула у війні, РФ знала плани контрнаступу
16:15
Мер Харкова Терехов поділився найсильнішим спогадом за час вторгнення
06:00
Сьогодні 24 лютого: який день в історії
12:08
Пошук зрад і поразок в Україні дає ворогові зайві “козирі” – Машовець


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Шість атак армії РФ відбили на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 07:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що протягом доби армія РФ атакувала Україну ракетами та “шахедами”, а також вела штурми – в тому числі на Харківщині".