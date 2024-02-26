Шість атак армії РФ відбили на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що протягом доби армія РФ атакувала Україну ракетами та “шахедами”, а також вела штурми – в тому числі на Харківщині.
“Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе. За попередньою інформацією, наші захисники знищили 3 ракети та 9 БпЛА типу “Shahed”, – повідомили в Генштабі.
Ракетами вночі атакували Харківську область. Вибухи було чути в Харкові. За інформацією ХОВА, “приліт” припав по Харківському району, про постраждалих станом на 23:37 даних не було.
Загалом по території України за добу росіяни завдали 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснили 129 обстрілів з РСЗВ, а також обстріляли 110 населених пунктів з артилерії.
Читайте також: Зеленський: чи готова Україна втрачати територію під Куп’янськом в очікуванні зброї
На фронті зафіксували 95 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито шість атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області“, – зазначили в ГШ.
Авіація Сил оборони за добу вдарила по семи районах зосередження особового складу росіян та двох їхніх ЗРК. Ракетники завдали ураження по трьох артилерійських позиціях противника.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Шість атак армії РФ відбили на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 07:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що протягом доби армія РФ атакувала Україну ракетами та “шахедами”, а також вела штурми – в тому числі на Харківщині".