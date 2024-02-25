Вибухи, які чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло

Окупанти завдали ударів по Харківському району, попередньо ракетами С-300 з території Бєлгорода, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, на цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Огляд місць влучань триває.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 23:00.