Вибухи, які чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло
Окупанти завдали ударів по Харківському району, попередньо ракетами С-300 з території Бєлгорода, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, на цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Огляд місць влучань триває.
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 23:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 23:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти завдали ударів по Харківському району, попередньо ракетами С-300 з території Бєлгорода".