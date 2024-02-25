У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов повідомив, що ворог завдає ударів
Декілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 23:01.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів, і закликав бути в укриттях.
Про те, що у Харкові чутно вибухи, також написав мер Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 23:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 23:01".