У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов повідомив, що ворог завдає ударів

Декілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 23:01.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів, і закликав бути в укриттях.

Про те, що у Харкові чутно вибухи, також написав мер Ігор Терехов.