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У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов повідомив, що ворог завдає ударів

Події 23:10   25.02.2024
Олена Нагорна
У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов повідомив, що ворог завдає ударів

Декілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 23:01.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів, і закликав бути в укриттях.

Про те, що у Харкові чутно вибухи, також написав мер Ігор Терехов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 23:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 23:01".