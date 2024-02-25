В Харькове были слышны взрывы: Синегубов сообщил, что враг наносит удары

Несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления в регионе воздушной тревоги в 23:01.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары, и призвал быть в укрытиях.

О том, что в Харькове слышны взрывы, также написал мэр Игорь Терехов.