Live
  • Вс 25.02.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

В Харькове были слышны взрывы: Синегубов сообщил, что враг наносит удары

Происшествия 23:10   25.02.2024
Елена Нагорная
В Харькове были слышны взрывы: Синегубов сообщил, что враг наносит удары Фото: Вадим Беликов

Несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления в регионе воздушной тревоги в 23:01.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары, и призвал быть в укрытиях.

О том, что в Харькове слышны взрывы, также написал мэр Игорь Терехов.

Читайте также: Военные РФ обстреливали Харьковщину и пять раз ходили в атаки — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове были слышны взрывы: Синегубов сообщил, что враг наносит удары
В Харькове были слышны взрывы: Синегубов сообщил, что враг наносит удары
25.02.2024, 23:10
Главные новости 25.02: Зеленский о Купянщине, есть ли угроза для Харькова
Главные новости 25.02: Зеленский о Купянщине, есть ли угроза для Харькова
25.02.2024, 23:17
Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп
Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп
25.02.2024, 10:32
Зеленский: готова ли Украина терять территории под Купянском в ожидании оружия
Зеленский: готова ли Украина терять территории под Купянском в ожидании оружия
25.02.2024, 17:41
Какой будет погода в Харькове и области в понедельник — прогноз на 26 февраля
Какой будет погода в Харькове и области в понедельник — прогноз на 26 февраля
25.02.2024, 19:54
Зеленский: 31 тысяча военных погибла в войне, РФ знала планы контрнаступления
Зеленский: 31 тысяча военных погибла в войне, РФ знала планы контрнаступления
25.02.2024, 19:13

Новости по теме:

10:46
На Харьковщине будут стрельба и взрывы: жителей просят сохранять спокойствие
10:08
На Харьковщине проводят разминирование: в ХОВА сообщили, где будут взрывы
08:27
Взрывы слышали в Харькове: Тимошко и Синегубов — о том, куда били россияне
21:46
Область обстреливают из РСЗО, сообщил Мельник: серии взрывов слышат в Харькове
21:38
В Харькове слышны взрывы: Синегубов сообщил об ударах по Харьковскому району


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове были слышны взрывы: Синегубов сообщил, что враг наносит удары»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 23:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления в регионе воздушной тревоги в 23:01".