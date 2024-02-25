В Харькове были слышны взрывы: Синегубов сообщил, что враг наносит удары
Фото: Вадим Беликов
Несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления в регионе воздушной тревоги в 23:01.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары, и призвал быть в укрытиях.
О том, что в Харькове слышны взрывы, также написал мэр Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 23:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления в регионе воздушной тревоги в 23:01".