Взрывы, которые слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело

Оккупанты нанесли удары по Харьковскому району, предварительно, ракетами С-300 с территории Белгорода, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, на эту минуту информации о пострадавших не поступало. Осмотр мест попаданий продолжается.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 23:00.