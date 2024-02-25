Взрывы, которые слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело
Фото: ХОВА
Оккупанты нанесли удары по Харьковскому району, предварительно, ракетами С-300 с территории Белгорода, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, на эту минуту информации о пострадавших не поступало. Осмотр мест попаданий продолжается.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 23:00.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракети, синегубов, харьковский район;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 23:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты нанесли удары по Харьковскому району, предварительно, ракетами С-300 с территории Белгорода".