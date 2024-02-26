Live
  • Пн 26.02.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 38.35
  • EUR 41.56

Шесть атак армии РФ отбили на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:06   26.02.2024
Оксана Горун
Шесть атак армии РФ отбили на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что в течение суток армия РФ атаковала Украину ракетами и «шахедами», а также вела штурмы — в том числи на Харьковщине.

«За прошедшие сутки и этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе. По предварительной информации, наши защитники уничтожили три ракеты и девять БпЛА типа «Shahed», — сообщили в Генштабе.

Ракетами ночью атаковали и Харьковскую область. Взрывы были слышны в Харькове. По информации ХОВА, «прилет» пришелся по Харьковскому району, о пострадавших по состоянию на 23:37 данных не было.

В целом по территории Украины за сутки россияне нанесли 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершили 129 обстрелов из РСЗО, а также обстреляли 110 населенных пунктов из артиллерии.

Читайте также: Зеленский: готова ли Украина терять территории под Купянском в ожидании оружия

На фронте зафиксировали 95 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении отражены шесть атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — отметили в ГШ.

Авиация Сил обороны за сутки ударила по семи районам сосредоточения личного состава россиян и двум их ЗРК. Ракетчики нанесли поражение по трем артиллерийским позициям противника.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп
Если Купянск не выстоит, есть очень высокие шансы потерять Харьков — нардеп
25.02.2024, 10:32
Ракеты ночью ударили по Песочину, а по Чугуевскому району — «шахеды» — полиция
Ракеты ночью ударили по Песочину, а по Чугуевскому району — «шахеды» — полиция
26.02.2024, 08:08
Главные новости Харькова 26.02: по Харьковщине ночью ударили ракетами и БПЛА
Главные новости Харькова 26.02: по Харьковщине ночью ударили ракетами и БПЛА
26.02.2024, 08:17
Взрывы, которые слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело
Взрывы, которые слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело
25.02.2024, 23:44
Мэр Купянска вновь высказался о нехватке оружия после комментария Зеленского
Мэр Купянска вновь высказался о нехватке оружия после комментария Зеленского
25.02.2024, 09:22
«Какой город еще так не прикрыт?» — в Харькове ответили нардепу Устиновой
«Какой город еще так не прикрыт?» — в Харькове ответили нардепу Устиновой
26.02.2024, 07:51

Новости по теме:

07:06
Шесть атак армии РФ отбили на Харьковщине — Генштаб
19:13
Зеленский: 31 тысяча военных погибла в войне, РФ знала планы контрнаступления
16:15
Мэр Харькова Терехов поделился самым сильным воспоминанием за время вторжения
06:00
Сегодня 24 февраля: какой день в истории
12:08
Поиск «зрад» и поражений в Украине дает врагу лишние «козыри» — Машовец


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Шесть атак армии РФ отбили на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 07:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что в течение суток армия РФ атаковала Украину ракетами и «шахедами», а также вела штурмы — в том числи на Харьковщине".