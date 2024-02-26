Шесть атак армии РФ отбили на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что в течение суток армия РФ атаковала Украину ракетами и «шахедами», а также вела штурмы — в том числи на Харьковщине.
«За прошедшие сутки и этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе. По предварительной информации, наши защитники уничтожили три ракеты и девять БпЛА типа «Shahed», — сообщили в Генштабе.
Ракетами ночью атаковали и Харьковскую область. Взрывы были слышны в Харькове. По информации ХОВА, «прилет» пришелся по Харьковскому району, о пострадавших по состоянию на 23:37 данных не было.
В целом по территории Украины за сутки россияне нанесли 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершили 129 обстрелов из РСЗО, а также обстреляли 110 населенных пунктов из артиллерии.
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На фронте зафиксировали 95 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении отражены шесть атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — отметили в ГШ.
Авиация Сил обороны за сутки ударила по семи районам сосредоточения личного состава россиян и двум их ЗРК. Ракетчики нанесли поражение по трем артиллерийским позициям противника.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 07:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что в течение суток армия РФ атаковала Украину ракетами и «шахедами», а также вела штурмы — в том числи на Харьковщине".