Шесть атак армии РФ отбили на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что в течение суток армия РФ атаковала Украину ракетами и «шахедами», а также вела штурмы — в том числи на Харьковщине.

«За прошедшие сутки и этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе. По предварительной информации, наши защитники уничтожили три ракеты и девять БпЛА типа «Shahed», — сообщили в Генштабе.

Ракетами ночью атаковали и Харьковскую область. Взрывы были слышны в Харькове. По информации ХОВА, «прилет» пришелся по Харьковскому району, о пострадавших по состоянию на 23:37 данных не было.

В целом по территории Украины за сутки россияне нанесли 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершили 129 обстрелов из РСЗО, а также обстреляли 110 населенных пунктов из артиллерии.

На фронте зафиксировали 95 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении отражены шесть атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — отметили в ГШ.

Авиация Сил обороны за сутки ударила по семи районам сосредоточения личного состава россиян и двум их ЗРК. Ракетчики нанесли поражение по трем артиллерийским позициям противника.