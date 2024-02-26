14 раз враг пытался выбить ВСУ с позиций у Синьковки на Харьковщине — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
16 атак российских военных отбили за сутки в Харьковской области украинские защитники, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Так, две атаки отражены в районах сел Ивановка и Табаевка Купянского района, и еще 14 — у Синьковки, где враг при поддержке авиации пытался выбить украинские войска с занимаемых позиций.
Кроме этого, оккупанты нанесли авиаудар в районе Великого Бурлука.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Строевка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянск, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 атак российских военных отбили за сутки в Харьковской области украинские защитники".