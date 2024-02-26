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14 раз враг пытался выбить ВСУ с позиций у Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:17   26.02.2024
Елена Нагорная
14 раз враг пытался выбить ВСУ с позиций у Синьковки на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

16 атак российских военных отбили за сутки в Харьковской области украинские защитники, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, две атаки отражены в районах сел Ивановка и Табаевка Купянского района, и еще 14 — у Синьковки, где враг при поддержке авиации пытался выбить украинские войска с занимаемых позиций.

Кроме этого, оккупанты нанесли авиаудар в районе Великого Бурлука.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Строевка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 19:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 атак российских военных отбили за сутки в Харьковской области украинские защитники".