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«Шахед», летевший в сторону Харькова, ночью сбили пограничники (видео)

Общество 12:37   26.02.2024
Виктория Яковенко
«Шахед», летевший в сторону Харькова, ночью сбили пограничники (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили вражеский «шахед» в небе над Харьковщиной.

«Ночью мобильным огневым группам 15 мобильного пограничного отряда удалось обнаружить и уничтожить 1 вражеский БпЛА типа «Шахед». Беспилотник направлялся в сторону Харькова», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили вражеский «шахед» в небе над Харьковщиной.".