«Шахед», летевший в сторону Харькова, ночью сбили пограничники (видео)
Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили вражеский «шахед» в небе над Харьковщиной.
«Ночью мобильным огневым группам 15 мобильного пограничного отряда удалось обнаружить и уничтожить 1 вражеский БпЛА типа «Шахед». Беспилотник направлялся в сторону Харькова», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Shahed, ночь, пограничники, сбили, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили вражеский «шахед» в небе над Харьковщиной.".