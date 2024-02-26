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Ворожий «шахед», який летів у бік Харкова, вночі збили прикордонники (відео)

Суспільство 12:37   26.02.2024
Вікторія Яковенко
Ворожий «шахед», який летів у бік Харкова, вночі збили прикордонники (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили ворожий «шахед» у небі над Харківщиною.

«Вночі мобільним вогневим групам 15 мобільного прикордонного загону вдалось виявити та знищити 1 ворожий БпЛА типу «Шахед». Безпілотник направлявся в бік Харкова», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 12:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили ворожий «шахед» у небі над Харківщиною.".