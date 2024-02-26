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Вночі над Харківщиною збили три “шахеди”

Події 09:07   26.02.2024
Оксана Горун
Вночі над Харківщиною збили три “шахеди”

Мобільні групи вночі боролися з БПЛА, які мали цілі в Чугуївському районі, повідомили в ХОВА.

“Мобільні вогневі групи Харківщини цієї ночі знищили три БПЛА окупантів, які мали цілі в Чугуївському районі”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Україну вночі атакували 14 безпілотників, дев’ять із них збили. Також по країні завдавали ударів балістичними та крилатими ракетами. У тому числі двома С-300 з території Бєлгородської області – вони вдарили по Пісочину.

Читайте також: Ракети вночі вдарили по Пісочину, а по Чугуївському району – “шахеди” – поліція

Нагадаємо, декілька “шахедів” все ж таки досягли цілі в Харківській області. Вони атакували покинуту базу відпочинку у селі Скрипаї Чугуївського району. Там почалася масштабна пожежа.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 09:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мобільні групи вночі боролися з БПЛА, які мали цілі в Чугуївському районі, повідомили в ХОВА".