Вночі над Харківщиною збили три “шахеди”

Мобільні групи вночі боролися з БПЛА, які мали цілі в Чугуївському районі, повідомили в ХОВА.

“Мобільні вогневі групи Харківщини цієї ночі знищили три БПЛА окупантів, які мали цілі в Чугуївському районі”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Україну вночі атакували 14 безпілотників, дев’ять із них збили. Також по країні завдавали ударів балістичними та крилатими ракетами. У тому числі двома С-300 з території Бєлгородської області – вони вдарили по Пісочину.

Нагадаємо, декілька “шахедів” все ж таки досягли цілі в Харківській області. Вони атакували покинуту базу відпочинку у селі Скрипаї Чугуївського району. Там почалася масштабна пожежа.