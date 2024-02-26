Вночі над Харківщиною збили три “шахеди”
Мобільні групи вночі боролися з БПЛА, які мали цілі в Чугуївському районі, повідомили в ХОВА.
“Мобільні вогневі групи Харківщини цієї ночі знищили три БПЛА окупантів, які мали цілі в Чугуївському районі”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За даними Повітряних сил ЗСУ, Україну вночі атакували 14 безпілотників, дев’ять із них збили. Також по країні завдавали ударів балістичними та крилатими ракетами. У тому числі двома С-300 з території Бєлгородської області – вони вдарили по Пісочину.
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Нагадаємо, декілька “шахедів” все ж таки досягли цілі в Харківській області. Вони атакували покинуту базу відпочинку у селі Скрипаї Чугуївського району. Там почалася масштабна пожежа.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 09:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мобільні групи вночі боролися з БПЛА, які мали цілі в Чугуївському районі, повідомили в ХОВА".