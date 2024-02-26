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Ракети вночі вдарили по Пісочину, а по Чугуївському району – “шахеди” – ГУНП

Події 08:08   26.02.2024
Оксана Горун
Ракети вночі вдарили по Пісочину, а по Чугуївському району – “шахеди” – ГУНП

Вночі армія РФ атакувала Харківську область не лише ракетами С-300, а й БПЛА, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

“Опівночі росія завдала двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по селищу Пісочин Харківського району Харківської області. Пошкоджено ангари, трактор, легкові та вантажні автомобілі, також пошкоджено будівлі приватного підприємства”, – написав Тимошко у фейсбуці.

Два “шахеди”, за його даними, вдарили по території бази відпочинку в Чугуївському районі, що не працює. Внаслідок обстрілу пошкоджено три дерев’яні одноповерхові будинки.

За даними Повітряних сил ЗСУ, над територією Харківської області також є збиті “шахеди”.

Тимошко повідомив, що також уночі ворог наносив авіаудари, здійснив артилерійські та мінометні обстріли. У тому числі били по Куп’янську-Вузловому та Великому Бурлуку.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 08:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ атакувала Харківську область не лише ракетами С-300, а й БПЛА, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко".