Ракети вночі вдарили по Пісочину, а по Чугуївському району – “шахеди” – ГУНП
Вночі армія РФ атакувала Харківську область не лише ракетами С-300, а й БПЛА, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
“Опівночі росія завдала двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по селищу Пісочин Харківського району Харківської області. Пошкоджено ангари, трактор, легкові та вантажні автомобілі, також пошкоджено будівлі приватного підприємства”, – написав Тимошко у фейсбуці.
Два “шахеди”, за його даними, вдарили по території бази відпочинку в Чугуївському районі, що не працює. Внаслідок обстрілу пошкоджено три дерев’яні одноповерхові будинки.
За даними Повітряних сил ЗСУ, над територією Харківської області також є збиті “шахеди”.
Тимошко повідомив, що також уночі ворог наносив авіаудари, здійснив артилерійські та мінометні обстріли. У тому числі били по Куп’янську-Вузловому та Великому Бурлуку.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 08:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ атакувала Харківську область не лише ракетами С-300, а й БПЛА, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко".