Ракеты ночью ударили по Песочину, а по Чугуевскому району — «шахеды» — полиция

Ночью армия РФ атаковала Харьковскую область не только ракетами С-300, но и БПЛА, проинформировал начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

«В полночь россия нанесла два ракетных удара из ЗРК С-300 по поселку Песочин Харьковского района Харьковской области. Повреждены ангары, трактор, легковые и грузовые автомобили, также повреждены здания частного предприятия», — написал Тимошко в facebook.

Два «шахеда», по его данным, ударили по территории неработающей базы отдыха в Чугуевском районе. В результате обстрела повреждены три деревянных одноэтажных дома.

По данным Воздушных сил ВСУ, над территорией Харьковской области также есть сбитые «шахеды».

Тимошко сообщил, что также ночью враг наносил авиаудары, совершил артиллерийские и минометные обстрелы. В том числе били по Купянску-Узловому и Великому Бурлуку.