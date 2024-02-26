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Ракеты ночью ударили по Песочину, а по Чугуевскому району — «шахеды» — полиция

Происшествия 08:08   26.02.2024
Оксана Горун
Ракеты ночью ударили по Песочину, а по Чугуевскому району — «шахеды» — полиция

Ночью армия РФ атаковала Харьковскую область не только ракетами С-300, но и БПЛА, проинформировал начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

«В полночь россия нанесла два ракетных удара из ЗРК С-300 по поселку Песочин Харьковского района Харьковской области. Повреждены ангары, трактор, легковые и грузовые автомобили, также повреждены здания частного предприятия», — написал Тимошко в facebook.

Два «шахеда», по его данным, ударили по территории неработающей базы отдыха в Чугуевском районе. В результате обстрела повреждены три деревянных одноэтажных дома.

По данным Воздушных сил ВСУ, над территорией Харьковской области также есть сбитые «шахеды».

Тимошко сообщил, что также ночью враг наносил авиаудары, совершил артиллерийские и минометные обстрелы. В том числе били по Купянску-Узловому и Великому Бурлуку.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 08:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ атаковала Харьковскую область не только ракетами С-300, но и БПЛА, проинформировал начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко".