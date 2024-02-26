Синєгубов – про обстріли Харківщини: били більш ніж по 15 населених пунктах
По Харківщині протягом доби били авіабомбами, ракетами, “шахедами”, а також з артилерії та мінометів. Про наслідки повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Близько 23:00 окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по смт Пісочин. Уражено 2 цивільні ангари з зерном. Пошкоджена техніка підприємства: трактори та грозові автомобілі. Потерпілих не зафіксовано. Біля 02:20 у с. Скрипаї Чугуївського району влучання двох ворожих БПЛА типу «Shahed» по території непрацюючої бази відпочинку. Внаслідок влучання пошкоджено 3 одноповерхові будинки на території бази. Інформація щодо потерпілих не надходила“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 26 лютого.
Також уночі росіяни скинули авіабомби на Великий Бурлук. Там пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
З артилерії та мінометів обстріляли понад 15 населених пунктів.
Читайте також: Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні під Харковом – Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, новини Харкова, обстріли, ракетний удар, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов – про обстріли Харківщини: били більш ніж по 15 населених пунктах»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харківщині протягом доби били авіабомбами, ракетами, “шахедами”, а також з артилерії та мінометів. Про наслідки повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".