Синєгубов – про обстріли Харківщини: били більш ніж по 15 населених пунктах

По Харківщині протягом доби били авіабомбами, ракетами, “шахедами”, а також з артилерії та мінометів. Про наслідки повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Близько 23:00 окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по смт Пісочин. Уражено 2 цивільні ангари з зерном. Пошкоджена техніка підприємства: трактори та грозові автомобілі. Потерпілих не зафіксовано. Біля 02:20 у с. Скрипаї Чугуївського району влучання двох ворожих БПЛА типу «Shahed» по території непрацюючої бази відпочинку. Внаслідок влучання пошкоджено 3 одноповерхові будинки на території бази. Інформація щодо потерпілих не надходила“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 26 лютого.

Також уночі росіяни скинули авіабомби на Великий Бурлук. Там пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

З артилерії та мінометів обстріляли понад 15 населених пунктів.