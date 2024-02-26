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Синєгубов – про обстріли Харківщини: били більш ніж по 15 населених пунктах

Події 08:34   26.02.2024
Оксана Горун
Синєгубов – про обстріли Харківщини: били більш ніж по 15 населених пунктах Фото: телеграм Олега Синєгубова

По Харківщині протягом доби били авіабомбами, ракетами, “шахедами”, а також з артилерії та мінометів. Про наслідки повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 23:00 окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по смт Пісочин. Уражено 2 цивільні ангари з зерном. Пошкоджена техніка підприємства: трактори та грозові автомобілі. Потерпілих не зафіксовано. Біля 02:20 у с. Скрипаї Чугуївського району влучання двох ворожих БПЛА типу «Shahed» по території непрацюючої бази відпочинку. Внаслідок влучання пошкоджено 3 одноповерхові будинки на території бази. Інформація щодо потерпілих не надходила“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 26 лютого.

Також уночі росіяни скинули авіабомби на Великий Бурлук. Там пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

З артилерії та мінометів обстріляли понад 15 населених пунктів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 08:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харківщині протягом доби били авіабомбами, ракетами, “шахедами”, а також з артилерії та мінометів. Про наслідки повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".