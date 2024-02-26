Синегубов — об обстрелах Харьковщины: били по более чем 15 населенным пунктам
По Харьковской области в течение суток били авиабомбами, ракетами, «шахедами», а также из артиллерии и минометов. О последствиях сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Около 23:00 оккупанты нанесли два ракетных удара из ЗРК С-300 по пгт Песочин. Поражены два гражданских ангара с зерном. Повреждена техника предприятия: тракторы и грузовые автомобили. Пострадавшие не зафиксированы. Около 02:20 в селе Скрипаи Чугуевского района попадания двух вражеских БПЛА типа «Shahed» по территории неработающей базы отдыха. В результате попадания повреждены три одноэтажных дома на территории базы. Информация о пострадавших не поступала», — написал Синегубов в telegram утром 26 февраля.
Также ночью россияне сбросили авиабомбы на Великий Бурлук. Там поврежден частный дом и автомобиль.
Из артиллерии и минометов обстреляли более 15 населенных пунктов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, новости Харькова, обстрелы, ракетний удар, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харьковской области в течение суток били авиабомбами, ракетами, «шахедами», а также из артиллерии и минометов. О последствиях сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".