Ночью над Харьковщиной сбили три «шахеда»

Мобильные группы ночью боролись с БПЛА, у которых были цели в Чугуевском районе, сообщили в ХОВА.

«Мобильные огневые группы Харьковщины этой ночью уничтожили три БПЛА оккупантов, которые имели цели в Чугуевском районе», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным Воздушных сил ВСУ Украину ночью атаковали 14 беспилотников, девять из них сбили. Также по стране наносили удары баллистическими и крылатыми ракетами. В том числе двумя С-300 с территории Белгородской области — они ударили по Песочину.

Напомним, несколько «шахедов» все же достигли цели в Харьковской области. Они атаковали заброшенную базу отдыха в селе Скрипаи Чугуевского района. Там начался масштабный пожар.