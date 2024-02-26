Ночью над Харьковщиной сбили три «шахеда»
Мобильные группы ночью боролись с БПЛА, у которых были цели в Чугуевском районе, сообщили в ХОВА.
«Мобильные огневые группы Харьковщины этой ночью уничтожили три БПЛА оккупантов, которые имели цели в Чугуевском районе», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По данным Воздушных сил ВСУ Украину ночью атаковали 14 беспилотников, девять из них сбили. Также по стране наносили удары баллистическими и крылатыми ракетами. В том числе двумя С-300 с территории Белгородской области — они ударили по Песочину.
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Напомним, несколько «шахедов» все же достигли цели в Харьковской области. Они атаковали заброшенную базу отдыха в селе Скрипаи Чугуевского района. Там начался масштабный пожар.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 09:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильные группы ночью боролись с БПЛА, у которых были цели в Чугуевском районе, сообщили в ХОВА".