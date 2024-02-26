В Харькове в пожаре погиб человек, в области — еще один — ГСЧС

Смертельные пожары случились в жилой четырехэтажке на улице Морозова в Харькове и в селе Колодезное Двуречанского района.

«В 22:59 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в жилой четырехэтажке на ул. Морозова в Харькове. В одной из квартир на первом этаже горели домашние вещи на площади 5 кв. м. В очаге пожара пожарные обнаружили тело 51-летнего мужчины. В 23:18 огонь удалось ликвидировать», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, еще один смертельный пожар случился в селе Колодезное Двуречанской громады. О трагедии в ГСЧС сообщила староста села, когда огонь уже потушили местные жители. Горел пол частного дома на площади 12 квадратных метров. Обнаружили тело погибшего — мужчины 1959 года рождения. Причину этих двух пожаров устанавливают.

В целом в области за сутки случилось 22 пожара, два из них — из-за обстрелов. Наиболее масштабный — в Чугуевском районе, по которому ударили «шахеды».

«Около 03:50 26 февраля вражеские беспилотники ударили по заброшенной базе отдыха в Чугуевском районе и подожгли три деревянных дома. Площадь пожара составила 90 кв. м. Также загорелся сухостой на площади 110 кв. м. Повреждения от взрыва получили еще четыре соседних дома», — проинформировали спасатели.