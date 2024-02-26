У Харкові в пожежі загинула людина, в області ще одна – ДСНС
Смертельні пожежі сталися у житловій чотириповерхівці на вулиці Морозова у Харкові та в селі Колодязне Дворічанського району.
“О 22:59 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у житловій чотириповерхівці на вул. Морозова у Харкові. В одній з квартир на першому поверсі горіли домашні речі на площі 5 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 51-річного чоловіка. О 23:18 вогонь вдалось ліквідувати”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, ще одна смертельна пожежа сталася в селі Колодязне Дворічанської громади. Про трагедію в ДСНС повідомила староста села, коли вогонь уже загасили місцеві жителі. Горіла підлога приватного будинку на площі 12 квадратних метрів. Виявили тіло загиблого – чоловіка 1959 року народження. Причину цих двох пожеж встановлюють.
Загалом в області за добу сталися 22 пожежі, дві з них – через обстріли. Найбільш масштабна – в Чугуївському районі, по якому вдарили “шахеди”.
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“Близько 03:50 26 лютого ворожі безпілотники вдарили по покинутій базі відпочинку у Чугуївському районі, підпаливши 3 дерев’яні будинки. Площа пожежі склала 90 кв.м. Також зайнявся сухостій на площі 110 кв.м. Пошкоджень від вибуху зазнали ще 4 сусідніх будинки”, – поінформували рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 08:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельні пожежі сталися у житловій чотириповерхівці на вулиці Морозова у Харкові та в селі Колодязне Дворічанського району".