У Харкові в пожежі загинула людина, в області ще одна – ДСНС

Смертельні пожежі сталися у житловій чотириповерхівці на вулиці Морозова у Харкові та в селі Колодязне Дворічанського району.

“О 22:59 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у житловій чотириповерхівці на вул. Морозова у Харкові. В одній з квартир на першому поверсі горіли домашні речі на площі 5 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 51-річного чоловіка. О 23:18 вогонь вдалось ліквідувати”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, ще одна смертельна пожежа сталася в селі Колодязне Дворічанської громади. Про трагедію в ДСНС повідомила староста села, коли вогонь уже загасили місцеві жителі. Горіла підлога приватного будинку на площі 12 квадратних метрів. Виявили тіло загиблого – чоловіка 1959 року народження. Причину цих двох пожеж встановлюють.

Загалом в області за добу сталися 22 пожежі, дві з них – через обстріли. Найбільш масштабна – в Чугуївському районі, по якому вдарили “шахеди”.

“Близько 03:50 26 лютого ворожі безпілотники вдарили по покинутій базі відпочинку у Чугуївському районі, підпаливши 3 дерев’яні будинки. Площа пожежі склала 90 кв.м. Також зайнявся сухостій на площі 110 кв.м. Пошкоджень від вибуху зазнали ще 4 сусідніх будинки”, – поінформували рятувальники.