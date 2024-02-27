Завтра трамваи и троллейбусы временно изменят свои маршруты в Харькове
28 февраля в Харькове на некоторых участках будет приостановлено движение троллейбусов и трамваев.
В частности, с 8:30 до 15:00 будет приостановлено движение троллейбусов по улице Рудика, на участке от Харьковского шоссе до улицы Лесопарковской. Причина – проведение работ по удалению и санитарной обрезке деревьев, сообщили в Харьковском горсовете.
🚎 В это время троллейбус №55 будет курсировать так: пр. Жуковского (поселок Жуковского) – пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – ул. Вадима Манька – ул. Лесопарковская – разворотный круг «Ул. Рудыка» – ул. Лесопарковская – ул. Вадима Манька – ул. Академика Проскуры – Харьковское шоссе – ул. Сумская – пл. Конституции,
в обратном направлении: пл. Конституции – ул. Университетская – пер. Мечникова – ул. Сумская – Харьковское шоссе – ул. Академика Проскуры – пр. Жуковского – пр. Жуковского (поселок Жуковского).
А с 9:30 до 15:30 на площади Защитников Украины и улицы Молочной, на участке от проспекта Героев Харькова до улицы Георгия Тарасенко, не будут ходить трамваи из-за ремонта колеи.
В этот период трамваи будут курсировать так:
🚃 №8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й м/р»,
в обратном направлении: разворотный круг «602 м/р» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»,
🚃 №27: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина (в обратном направлении: ул. Морозова) – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 15:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 февраля в Харькове на некоторых участках будет приостановлено движение троллейбусов и трамваев.".