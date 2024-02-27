Завтра трамваї та тролейбуси тимчасово змінять свої маршрути у Харкові
28 лютого у Харкові на деяких ділянках буде припинений рух тролейбусів та трамваїв.
Зокрема, з 8:30 до 15:00 буде припинений рух тролейбусів на вулиці Рудика, на ділянці від Харківського шосе до вулиці Лісопарківської. Причина – проведення робіт з видалення та санітарної обрізки дерев, повідомили у Харківській міськраді.
🚎 У цей час тролейбус №55 курсуватиме так: пр. Жуковського (селище Жуковського) – пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – вул. Вадима Манька – вул. Лісопарківська – розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Конституції,
у зворотному напрямку: пл. Конституції – вул. Університетська – пров. Мечнікова – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського – пр. Жуковського (селище Жуковського).
А з 9:30 до 15:30 на майдані Захисників України та вулиці Молочній, на ділянці від проспекту Героїв Харкова до вулиці Георгія Тарасенка, не ходитимуть трамваї через ремонт колії.
На цей період трамваї курсуватимуть так:
🚃 №8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й м/р»,
у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й м/р» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»,
🚃 №27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська –розворотне коло «Новожанове».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, маршруты, трамваи, транспорт, троллейбусы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 15:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 лютого у Харкові на деяких ділянках буде припинений рух тролейбусів та трамваїв.".