Завтра трамваї та тролейбуси тимчасово змінять свої маршрути у Харкові

28 лютого у Харкові на деяких ділянках буде припинений рух тролейбусів та трамваїв.

Зокрема, з 8:30 до 15:00 буде припинений рух тролейбусів на вулиці Рудика, на ділянці від Харківського шосе до вулиці Лісопарківської. Причина – проведення робіт з видалення та санітарної обрізки дерев, повідомили у Харківській міськраді.

🚎 У цей час тролейбус №55 курсуватиме так: пр. Жуковського (селище Жуковського) – пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – вул. Вадима Манька – вул. Лісопарківська – розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Конституції,

у зворотному напрямку: пл. Конституції – вул. Університетська – пров. Мечнікова – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського – пр. Жуковського (селище Жуковського).

А з 9:30 до 15:30 на майдані Захисників України та вулиці Молочній, на ділянці від проспекту Героїв Харкова до вулиці Георгія Тарасенка, не ходитимуть трамваї через ремонт колії.

На цей період трамваї курсуватимуть так:

🚃 №8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й м/р»,

у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й м/р» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»,

🚃 №27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська –розворотне коло «Новожанове».