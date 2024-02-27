Кронування дерев проводять у Харкові: перекрили дорогу

З 8:30 до 15:00 28 лютого на вулиці Рудика, на ділянці від Харківського шосе до вулиці Михайла Гуревича, буде заборонений рух транспорту.

Причина – необхідністю проведення робіт з кронування дерев, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицями Академіка Проскури, Вадима Манька, Лісопарківською, Харківським шосе.