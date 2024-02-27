Кронування дерев проводять у Харкові: перекрили дорогу
Фото: Харківська міськрада
З 8:30 до 15:00 28 лютого на вулиці Рудика, на ділянці від Харківського шосе до вулиці Михайла Гуревича, буде заборонений рух транспорту.
Причина – необхідністю проведення робіт з кронування дерев, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицями Академіка Проскури, Вадима Манька, Лісопарківською, Харківським шосе.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, дорога, кронирование, міськрада, перекрыли, рух, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 14:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 8:30 до 15:00 28 лютого на вулиці Рудика, на ділянці від Харківського шосе до вулиці Михайла Гуревича, буде заборонений рух транспорту.".