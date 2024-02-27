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Кронування дерев проводять у Харкові: перекрили дорогу

Суспільство 14:28   27.02.2024
Вікторія Яковенко
Кронування дерев проводять у Харкові: перекрили дорогу Фото: Харківська міськрада

З 8:30 до 15:00 28 лютого на вулиці Рудика, на ділянці від Харківського шосе до вулиці Михайла Гуревича, буде заборонений рух транспорту.

Причина – необхідністю проведення робіт з кронування дерев, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицями Академіка Проскури, Вадима Манька, Лісопарківською, Харківським шосе.

Читайте також: Комунальника оштрафували за кронування дерев у Харкові (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 14:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 8:30 до 15:00 28 лютого на вулиці Рудика, на ділянці від Харківського шосе до вулиці Михайла Гуревича, буде заборонений рух транспорту.".