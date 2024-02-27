Кронирование деревьев проводят в Харькове: перекрыли дорогу

С 8:30 до 15:00 28 февраля по улице Рудика, на участке от Харьковского шоссе до улицы Михаила Гуревича, будет запрещено движение транспорта.

Причина — необходимость проведения работ по кронированию деревьев, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Академика Проскуры, Вадима Манька, Лесопарковской, Харьковскому шоссе.