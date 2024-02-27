Кронирование деревьев проводят в Харькове: перекрыли дорогу
Фото: Харьковский горсовет
С 8:30 до 15:00 28 февраля по улице Рудика, на участке от Харьковского шоссе до улицы Михаила Гуревича, будет запрещено движение транспорта.
Причина — необходимость проведения работ по кронированию деревьев, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Объехать закрытый участок можно будет по улицам Академика Проскуры, Вадима Манька, Лесопарковской, Харьковскому шоссе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, деревья, дорога, кронирование, міськрада, перекрыли, рух, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 14:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8:30 до 15:00 28 февраля по улице Рудика, на участке от Харьковского шоссе до улицы Михаила Гуревича, будет запрещено движение транспорта.".