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Кот Изюм стал спасателем в Киеве: как живется хвостатому переселенцу

Общество 08:57   28.02.2024
Оксана Горун
Кот Изюм стал спасателем в Киеве: как живется хвостатому переселенцу Скриншот

Кот Изюм, которого спасли на Харьковщине сразу после деоккупации, за полтора года поправился и стал важной персоной в ГСЧС Киева. О его нынешней жизни сообщили в эфире нацмарафона.

Рыжий кот из Харьковской области перебрался в столицу осенью 2022 года. Тогда он успешно подружился со спасателями, разбиравшими завалы в Изюме. И сейчас — работает с ними.

«Очень изменился. Если посмотреть фотографии, которые были, как мы его привезли, и сейчас – это два разных кота», — рассказывают сотрудники ГСЧС.

кот Изюм в 2022 году на Харьковщине
Кот Изюм осенью 2022 года. Фото: ГСЧС

В Изюме бездомный кот подружился с киевскими спасателями. Он ходил за ними по пятам — и даже нашел их, когда ГСЧСники перебрались на объект в другой части города.

«Мы работали, и он к нам подходил. Часто подходил, мы его подкармливали. Он был в то время такой маленький, худенький», — вспоминают спасатели.

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Владельцев кота пытались искать, но тщетно — либо они выехали из города, либо им было не до содержания еще одного «нахлебника». Так что кота забрали с собой в Киев. Сейчас у него много «важных задач»: спать, где захочется, плотно есть, встречать гостей и «тестировать на зуб» офисную технику.

«Он себе здесь гуляет – хозяин, по трем этажам, по всем кабинетам, все его любят, гладят», — описывают быт пушистого переселенца его «коллеги» из ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот Изюм, которого спасли на Харьковщине сразу после деоккупации, за полтора года поправился и стал важной персоной в ГСЧС Киева. О его нынешней жизни сообщили в эфире нацмарафона".