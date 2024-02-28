Кіт Ізюм став рятувальником у Києві: як живеться хвостатому переселенцю
Кіт Ізюм, якого врятували на Харківщині одразу після деокупації, за півтора року погладшав і став важливою персоною в ДСНС Києва. Про його нинішнє життя повідомили в ефірі нацмарафону.
Рудий кіт із Харківської області перебрався до столиці восени 2022 року. Тоді він успішно потоваришував із рятувальниками, які розбирали завали в Ізюмі. І зараз – працює з ними.
“Дуже змінився. Якщо подивитися фотографії, які були, як ми його привезли, і зараз – це два різні коти”, – розповідають співробітники ДСНС.
В Ізюмі кіт-безхатько потоваришував із київськими рятувальниками. Він ходив за ними по п’ятах – і навіть знайшов їх, коли ДСНСники перебралися на об’єкт в іншій частині міста.
“Ми працювали, й він до нас підходив. Часто підходив, ми його підгодовували. Він був на той час такий маленький, худенький”, – згадують рятувальники.
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Власників кота намагалися шукати, але марно – або вони виїхали з міста, або їм було не до утримання ще одного “нахлібника”. Тож кота забрали із собою до Києва. Зараз у нього багато “важливих завдань”: спати, де захочеться, старанно їсти, зустрічати гостей та “тестувати на зуб” офісну техніку.
“Він собі тут гуляє – господар, трьома поверхами, всіма кабінетами, всі його люблять, гладять”, – описують побут пухнастого переселенця його “колеги” з ДСНС.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ізюм, ГСЧС, киев, кот, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 08:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт Ізюм, якого врятували на Харківщині одразу після деокупації, за півтора року погладшав і став важливою персоною в ДСНС Києва. Про його нинішнє життя повідомили в ефірі нацмарафону".