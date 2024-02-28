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Кіт Ізюм став рятувальником у Києві: як живеться хвостатому переселенцю

Суспільство 08:57   28.02.2024
Оксана Горун
Кіт Ізюм став рятувальником у Києві: як живеться хвостатому переселенцю Скриншот

Кіт Ізюм, якого врятували на Харківщині одразу після деокупації, за півтора року погладшав і став важливою персоною в ДСНС Києва. Про його нинішнє життя повідомили в ефірі нацмарафону.

Рудий кіт із Харківської області перебрався до столиці восени 2022 року. Тоді він успішно потоваришував із рятувальниками, які розбирали завали в Ізюмі. І зараз – працює з ними.

“Дуже змінився. Якщо подивитися фотографії, які були, як ми його привезли, і зараз – це два різні коти”, – розповідають співробітники ДСНС.

кіт Ізюм у 2022 році на Харківщині
Кіт Ізюм восени 2022 року. Фото: ДСНС

В Ізюмі кіт-безхатько потоваришував із київськими рятувальниками. Він ходив за ними по п’ятах – і навіть знайшов їх, коли ДСНСники перебралися на об’єкт в іншій частині міста.

“Ми працювали, й він до нас підходив. Часто підходив, ми його підгодовували. Він був на той час такий маленький, худенький”, – згадують рятувальники.

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Власників кота намагалися шукати, але марно – або вони виїхали з міста, або їм було не до утримання ще одного “нахлібника”. Тож кота забрали із собою до Києва. Зараз у нього багато “важливих завдань”: спати, де захочеться, старанно їсти, зустрічати гостей та “тестувати на зуб” офісну техніку.

“Він собі тут гуляє – господар, трьома поверхами, всіма кабінетами, всі його люблять, гладять”, – описують побут пухнастого переселенця його “колеги” з ДСНС.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 08:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт Ізюм, якого врятували на Харківщині одразу після деокупації, за півтора року погладшав і став важливою персоною в ДСНС Києва. Про його нинішнє життя повідомили в ефірі нацмарафону".