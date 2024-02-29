Live
  • Чт 29.02.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 38.21
  • EUR 41.3

2 комплекса «Муром-П» уничтожили бойцы на Харьковском направлении (видео)

Происшествия 17:05   29.02.2024
Оксана Якушко
2 комплекса «Муром-П» уничтожили бойцы на Харьковском направлении (видео)

Бойцы пограничной бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» во время работы на Харьковском направлении в очередной раз ослепили оккупантов.

Пограничники уничтожили два дорогих комплекса дальнего визуального наблюдения «Муром-П».

Читайте также: «Все те же мясные штурмы» — Шевцов о тактике россиян под Купянском и Лиманом

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Где на Харьковщине активные боевые действия: Минреинтеграции обновило список
Где на Харьковщине активные боевые действия: Минреинтеграции обновило список
28.02.2024, 11:26
Работа в Харькове и области: вакансии от 16 до 30 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 16 до 30 тысяч гривен
29.02.2024, 11:36
Главные новости Харькова 29 февраля: поймали наводчицу, обстрелы, фронт
Главные новости Харькова 29 февраля: поймали наводчицу, обстрелы, фронт
29.02.2024, 15:58
Проблемы с водой завтра будут у жителей одного из районов Харькова: адреса
Проблемы с водой завтра будут у жителей одного из районов Харькова: адреса
29.02.2024, 13:40
Силы РФ поддерживают высокий темп наступательных операций под Авдеевкой — ISW
Силы РФ поддерживают высокий темп наступательных операций под Авдеевкой — ISW
28.02.2024, 09:27
18-летний парень ранен в результате ударов РФ по Волчанску на Харьковщине
18-летний парень ранен в результате ударов РФ по Волчанску на Харьковщине
29.02.2024, 17:30

Новости по теме:

17:05
2 комплекса «Муром-П» уничтожили бойцы на Харьковском направлении (видео)
16:32
46 сертификатов за уничтоженное жилье выдали харьковчанам на 29 февраля
15:58
Главные новости Харькова 29 февраля: поймали наводчицу, обстрелы, фронт
15:54
«Все те же мясные штурмы» — Шевцов о тактике россиян под Купянском и Лиманом
15:04
РФ ударила ФАБ-500 по Купянщине: раненый мужчина (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «2 комплекса «Муром-П» уничтожили бойцы на Харьковском направлении (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 17:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы пограничной бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» во время работы на Харьковском направлении в очередной раз ослепили оккупантов.".