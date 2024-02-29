2 комплекса «Муром-П» уничтожили бойцы на Харьковском направлении (видео)
Бойцы пограничной бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» во время работы на Харьковском направлении в очередной раз ослепили оккупантов.
Пограничники уничтожили два дорогих комплекса дальнего визуального наблюдения «Муром-П».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 17:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы пограничной бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» во время работы на Харьковском направлении в очередной раз ослепили оккупантов.".