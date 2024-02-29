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Два комплекси «Муром-П» знищили бійці на Харківському напрямку (відео)

Події 17:05   29.02.2024
Оксана Якушко
Два комплекси «Муром-П» знищили бійці на Харківському напрямку (відео)

Бійці прикордонної бригади Гвардії настання “Сталевий кордон” під час роботи на Харківському напрямку вкотре осліпили окупантів.

Прикордонники знищили два дорогі комплекси далекого візуального спостереження «Муром-П».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 17:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці прикордонної бригади Гвардії настання “Сталевий кордон” під час роботи на Харківському напрямку вкотре осліпили окупантів.".