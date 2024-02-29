«Все ті самі м’ясні штурми» – Шевцов про тактику РФ під Куп’янськом і Лиманом
На Куп’янсько-Лиманському напрямку російські війська накопичили близько 80 тисячі військових, повідомив в етері «Суспільне. Спротив» начальник пресслужби бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов.
«Навпроти нашої ділянки накопичуються підрозділи 20-ї армії, 25-ї армії, 1-ша танкова армія. Також використовуються підрозділи «Шторм», «Шторм-Z», – зазначив Шевцов.
Він також розповів, що тактика окупантів на цій ділянці фронту не змінюється.
«Це все ті самі м’ясні штурми. І це ми бачимо за кількістю втрат, які несе ворог. Техніка також використовується, але останнім часом в меншій кількості. Ворог висаджує свій особовий склад за кілометр-півтора від лінії зіткнення. Далі військовослужбовці маленькими групами, по одному-два, йдуть безпосередньо до лінії зіткнення, там накопичуються групою до 10 військовослужбовців і далі вони намагаються штурмувати позиції Сил оборони. Практично коли вся ця група 10 військовослужбовців знищується, на її місце прибуває нова. І отак постійно з ранку до вечора ці військовослужбовці залишаються на полі бою», – сказав Шевцов.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку російські війська накопичили близько 80 тисячі військових, повідомив в етері «Суспільне. Спротив» начальник пресслужби бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов.".