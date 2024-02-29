«Все те же мясные штурмы» — Шевцов о тактике россиян под Купянском и Лиманом
На Купянско-Лиманском направлении российские войска накопили около 80 тысяч военных, сообщил в эфире «Суспільне. Спротив» начальник пресс-службы бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.
«Напротив нашего участка накапливаются подразделения 20-й армии, 25-й армии, 1-я танковая армия. Также используются подразделения Шторм, Шторм-Z», — отметил Шевцов.
Он также рассказал, что тактика оккупантов на этом участке фронта не меняется.
«Это все те же мясные штурмы. И это мы видим по количеству потерь, которые несет враг. Техника также используется, но в последнее время в меньшем количестве. Враг высаживает свой личный состав в километре-полтора от линии столкновения. Далее военнослужащие маленькими группами, по одному-два, идут непосредственно к линии столкновения, там накапливаются группой до 10 военнослужащих и далее пытаются штурмовать позиции Сил обороны. Практически, когда вся эта группа 10 военнослужащих уничтожается, на ее место прибывает новая. И так постоянно с утра до вечера эти военнослужащие остаются в поле боя», — сказал Шевцов.
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении российские войска накопили около 80 тысяч военных, сообщил в эфире «Суспільне. Спротив» начальник пресс-службы бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.".