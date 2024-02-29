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Как может измениться ситуация под Купянском с наступлением весны – Евлаш

Общество 12:11   29.02.2024
Виктория Яковенко
Как может измениться ситуация под Купянском с наступлением весны – Евлаш

На Купянско-Лиманском направлении армия РФ продолжает давить в районе Синьковки на Харьковщине, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

За прошедшие сутки на этом направлении враг совершил более 800 обстрелов по позициям ВСУ, 13 раз применял авиацию – один раз Ми-8, 12 – Су-34 и Су-35. Убитыми и ранеными РФ потеряла 343 оккупанта и 73 единицы техники.

В ВСУ также спрогнозировали, как может измениться ситуация на фронте с наступлением весны.

«Могут подняться грунтовые воды, это приведет к подтоплению окопов, это дооборудование позиций на местах. Это время можно использовать в нашу пользу, поскольку противнику достаточно сложно определенное время будет вести наступательные действия именно с применением тяжелой техники», — сказал Евлаш.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении армия РФ продолжает давить в районе Синьковки на Харьковщине, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".