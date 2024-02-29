Генштаб сообщил об уменьшении количества атак и авиаударах на Харьковщине

После серии штурмов на Купянском направлении, которое за сутки достигало 22, россияне сделали паузу. Атаковали два раза. Однако участились авиаудары. Генштаб ВСУ в утренней сводке 29 февраля привел подробности.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении силы обороны отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

Под авиаударами были: Плоское, Бударки, Варваровка, Купянск, Синьковка и Кисловка.

За сутки армия РФ из артиллерии обстреляла более 120 населенных пунктов Украины, по стране нанесли 10 ракетных и 105 авиационных ударов, 163 раза били из РСЗО.

На фронте зафиксировали 99 боевых столкновений.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления, двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четырем артиллерийским средствам, одному средству противовоздушной обороны, одной станции РЭБ и еще по одной другой важной цели противника», — перечислили в ГШ.