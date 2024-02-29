Генштаб повідомив про зменшення кількості атак та авіаударів на Харківщині
Після серії штурмів на Куп’янському напрямку, яка за добу досягала 22, росіяни зробили паузу. Атакували двічі. Проте почастішали авіаудари. Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 29 лютого навів подробиці.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області“, – поінформували в Генштабі.
Під авіаударами були: Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка.
За добу армія РФ з артилерії обстріляла понад 120 населених пунктів України, по країні завдали 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, 163 рази били з РСЗВ.
На фронті зафіксували 99 бойових зіткнень.
“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, двох районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотирьох артилерійських засобах, одному засобу протиповітряної оборони, одній станції РЕБ та ще по одній іншій важливій цілі противника”, – перерахували в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 07:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після серії штурмів на Куп’янському напрямку, яка за добу досягала 22, росіяни зробили паузу. Атакували двічі. Проте почастішали авіаудари. Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 29 лютого навів подробиці".