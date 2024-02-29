Як може змінитися ситуація під Куп’янськом з настанням весни – думка Євлаша

На Куп’янсько-Лиманському напрямку армія РФ продовжує тиснути в районі Синьківки на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

За минулу добу на цьому напрямку ворог здійснив понад 800 обстрілів по позиціях ЗСУ, 13 разів застосовував авіацію – один раз Мі-8, 12 – Су-34 та Су-35. Вбитими та пораненими РФ втратила 343 окупанти та 73 одиниці техніки.

У ЗСУ також спрогнозували, як може змінитися ситуація на фронті з настанням весни.

«Можуть піднятися ґрунтові води, це призведе до підтоплення окопів, це дообладнання позицій на місцях. Цей час можна використати на нашу корить, оскільки противнику досить складно певний час буде вести наступальні дії саме з застосуванням важкої техніки», – сказав Євлаш.

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