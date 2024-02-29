Як може змінитися ситуація під Куп’янськом з настанням весни – думка Євлаша
На Куп’янсько-Лиманському напрямку армія РФ продовжує тиснути в районі Синьківки на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.
За минулу добу на цьому напрямку ворог здійснив понад 800 обстрілів по позиціях ЗСУ, 13 разів застосовував авіацію – один раз Мі-8, 12 – Су-34 та Су-35. Вбитими та пораненими РФ втратила 343 окупанти та 73 одиниці техніки.
У ЗСУ також спрогнозували, як може змінитися ситуація на фронті з настанням весни.
«Можуть піднятися ґрунтові води, це призведе до підтоплення окопів, це дообладнання позицій на місцях. Цей час можна використати на нашу корить, оскільки противнику досить складно певний час буде вести наступальні дії саме з застосуванням важкої техніки», – сказав Євлаш.
Читайте також: Генштаб повідомив про зменшення кількості атак та авіаударів на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: весна, евлаш, ЗСУ, Купянское, направлення, окупанти, синьковка, ситуация, техника, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як може змінитися ситуація під Куп’янськом з настанням весни – думка Євлаша»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку армія РФ продовжує тиснути в районі Синьківки на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.".