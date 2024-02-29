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В лесах Харьковщины посчитали зверей: хищников стало больше

Общество 08:59   29.02.2024
Оксана Горун
В лесах Харьковщины посчитали зверей: хищников стало больше

О результатах «переписи населения» в охотничьих угодьях на территории Харьковщины и Полтавщины сообщили в Слобожанском лесном офисе.

Животных считали в пяти филиалах ГП «Леса Украины», которые занимаются ведением охотничьего хозяйства на Харьковщине и Полтавщине.

«Учет животных проводили разными методами: через наблюдение на подкормочных площадках, шумовой погон, подсчет следов на снегу, а также видеофиксацию животных», — сообщила пресс-служба Слобожанского лесного офиса.

Следы на снегу

Такими методами на территории угодий обнаружили:

🔹 944 копытных: лосей, благородных и пятнистых оленей, косуль и кабанов:

🔹 3410 пушных: зайцев, белок, лисиц, барсуков, лесных куниц, енотовидных собак, хорьков и других;

🔹 902 птицы – это серые куропатки и фазаны.

Кабаны в лесу зимой

Безусловно, эти данные не говорят о численности животных в лесах в целом, однако дают отметить некоторые тенденции. Так, лесничие отметили, что возросло количество пушных зверей и птиц.

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«Вместе с тем охотоведы отмечают увеличение популяции хищных и вредных животных. Специалисты проводят соответствующие мероприятия по регулированию численности лисы красной», — сообщили в Слобожанском лесном офисе.

Подобную «перепись» в  лесах проводят ежегодно — в январе-феврале.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 08:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах «переписи населения» в охотничьих угодьях на территории Харьковщины и Полтавщины сообщили в Слобожанском лесном офисе".