У лісах Харківщини порахували звірів: хижаків побільшало
Про результати “перепису населення” в мисливських угіддях на території Харківщини та Полтавщини повідомили в Слобожанському лісовому офісі.
Тварин рахували у п’яти філіях ДП “Ліси України”, які займаються веденням мисливського господарства на Харківщині та Полтавщині.
“Облік тварин проводили різними методами: через спостереження на підгодівельних майданчиках, шумовий погон, підрахунок слідів на снігу, а також відеофіксація тварин”, – повідомила пресслужба Слобожанського лісового офісу.
Такими методами на території угідь виявили:
🔹 944 копитних: лосів, шляхетних та плямистих оленів, козуль та кабанів:
🔹 3410 хутрових: зайців, білок, лисиць, борсуків, лісових куниць, єнотоподібних собак, тхорів та інших;
🔹 902 птахи – це сірі куріпки та фазани.
Безумовно, ці дані не говорять про чисельність тварин у лісах загалом, проте дають відзначити деякі тенденції. Так, лісничі відзначили, що зросла кількість хутрових звірів та птахів.
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“Разом з тим, мисливствознавці відзначають збільшення популяції хижих та шкідливих тварин. Наразі фахівці проводять відповідні заходи з регулювання чисельності лисиці червоної”, – повідомили в Слобожанському лісовому офісі.
Подібний “перепис” у лісах проводять щорічно – у січні-лютому.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати “перепису населення” в мисливських угіддях на території Харківщини та Полтавщини повідомили в Слобожанському лісовому офісі".