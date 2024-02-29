У лісах Харківщини порахували звірів: хижаків побільшало

Про результати “перепису населення” в мисливських угіддях на території Харківщини та Полтавщини повідомили в Слобожанському лісовому офісі.

Тварин рахували у п’яти філіях ДП “Ліси України”, які займаються веденням мисливського господарства на Харківщині та Полтавщині.

“Облік тварин проводили різними методами: через спостереження на підгодівельних майданчиках, шумовий погон, підрахунок слідів на снігу, а також відеофіксація тварин”, – повідомила пресслужба Слобожанського лісового офісу.

Такими методами на території угідь виявили:

🔹 944 копитних: лосів, шляхетних та плямистих оленів, козуль та кабанів:

🔹 3410 хутрових: зайців, білок, лисиць, борсуків, лісових куниць, єнотоподібних собак, тхорів та інших;

🔹 902 птахи – це сірі куріпки та фазани.

Безумовно, ці дані не говорять про чисельність тварин у лісах загалом, проте дають відзначити деякі тенденції. Так, лісничі відзначили, що зросла кількість хутрових звірів та птахів.

“Разом з тим, мисливствознавці відзначають збільшення популяції хижих та шкідливих тварин. Наразі фахівці проводять відповідні заходи з регулювання чисельності лисиці червоної”, – повідомили в Слобожанському лісовому офісі.

Подібний “перепис” у лісах проводять щорічно – у січні-лютому.