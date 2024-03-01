Пес Рудик пострадал из-за обстрела Волчанска — его спасли (фото, видео)

Пес Рудик попал под вражеский обстрел в городе Волчанск Харьковской области 1 марта. С открытым переломом лапы правоохранители отвезли его в ветклинику.

Как рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, Рудик жил в подвале и вместе с другими брошенными питомцами прятался от постоянных обстрелов города. Его хозяева давно уехали, и о животных заботились правоохранители.

В результате очередного обстрела 1 марта Рудик получил открытый перелом лапы. Работники местной полиции отвезли пса в ветклинику, где ему оказали помощь.

Из-за серьезного ранения Рудик останется в клинике. Правоохранители уже связались с его хозяйкой и подыскивают ему дом.



Фото, видео: ГУ НП в Харьковской области