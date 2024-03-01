Пес Рудик пострадал из-за обстрела Волчанска — его спасли (фото, видео)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Пес Рудик попал под вражеский обстрел в городе Волчанск Харьковской области 1 марта. С открытым переломом лапы правоохранители отвезли его в ветклинику.
Как рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, Рудик жил в подвале и вместе с другими брошенными питомцами прятался от постоянных обстрелов города. Его хозяева давно уехали, и о животных заботились правоохранители.
В результате очередного обстрела 1 марта Рудик получил открытый перелом лапы. Работники местной полиции отвезли пса в ветклинику, где ему оказали помощь.
Из-за серьезного ранения Рудик останется в клинике. Правоохранители уже связались с его хозяйкой и подыскивают ему дом.
Фото, видео: ГУ НП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 21:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пес Рудик попал под вражеский обстрел в городе Волчанск Харьковской области 1 марта".