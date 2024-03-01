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Пес Рудик постраждав через обстріл Вовчанська – його врятували (фото, відео)

Суспільство 21:23   01.03.2024
Олена Нагорна
Пес Рудик постраждав через обстріл Вовчанська – його врятували (фото, відео)

Пес Рудик потрапив під ворожий обстріл у місті Вовчанськ на Харківщині 1 березня. З відкритим переломом лапи правоохоронці відвезли його до ветклініки.

Як розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області, Рудик жив у підвалі та разом з іншими покинутими тваринами ховався від постійних обстрілів міста. Його господарі давно поїхали, і про чотирилапих дбали правоохоронці.

Внаслідок чергового обстрілу 1 березня Рудик отримав відкритий перелом лапи. Працівники місцевої поліції відвезли пса до ветклініки, де йому надали допомогу.

Через поранення Рудик залишиться у клініці. Правоохоронці вже зв’язалися з його господаркою та підшукують йому дім.


Фото, відео: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 21:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пес Рудик потрапив під ворожий обстріл у місті Вовчанськ на Харківщині 1 березня".