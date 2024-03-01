Пес Рудик постраждав через обстріл Вовчанська – його врятували (фото, відео)

Пес Рудик потрапив під ворожий обстріл у місті Вовчанськ на Харківщині 1 березня. З відкритим переломом лапи правоохоронці відвезли його до ветклініки.

Як розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області, Рудик жив у підвалі та разом з іншими покинутими тваринами ховався від постійних обстрілів міста. Його господарі давно поїхали, і про чотирилапих дбали правоохоронці.

Внаслідок чергового обстрілу 1 березня Рудик отримав відкритий перелом лапи. Працівники місцевої поліції відвезли пса до ветклініки, де йому надали допомогу.

Через поранення Рудик залишиться у клініці. Правоохоронці вже зв’язалися з його господаркою та підшукують йому дім.



Фото, відео: ГУ НП у Харківській області