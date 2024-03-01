Пес Рудик постраждав через обстріл Вовчанська – його врятували (фото, відео)
Пес Рудик потрапив під ворожий обстріл у місті Вовчанськ на Харківщині 1 березня. З відкритим переломом лапи правоохоронці відвезли його до ветклініки.
Як розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області, Рудик жив у підвалі та разом з іншими покинутими тваринами ховався від постійних обстрілів міста. Його господарі давно поїхали, і про чотирилапих дбали правоохоронці.
Внаслідок чергового обстрілу 1 березня Рудик отримав відкритий перелом лапи. Працівники місцевої поліції відвезли пса до ветклініки, де йому надали допомогу.
Через поранення Рудик залишиться у клініці. Правоохоронці вже зв’язалися з його господаркою та підшукують йому дім.
Фото, відео: ГУ НП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 21:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пес Рудик потрапив під ворожий обстріл у місті Вовчанськ на Харківщині 1 березня".