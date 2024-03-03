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Харьковчанка стала единственной ученой из Украины за всю историю саммита GYSS

Общество 14:57   03.03.2024
Оксана Горун
Харьковчанка стала единственной ученой из Украины за всю историю саммита GYSS Фото: НТУ «ХПИ»

Ученая из Харькова Ксения Минакова стала участницей Глобального саммита молодых ученых «GYSS 2024», который прошел в Сингапуре. Доцент НТУ «ХПИ» прочитала коллегам из Национального университета Сингапура лекцию о наноструктурах.

«Ксения Минакова, доцент кафедры физики ХПИ, приняла участие в мировом глобальном саммите молодых ученых «GYSS 2024» («Развитие науки, создания технологий для лучшего мира» — Ред.) в Сингапуре, где стала единственной представительницей Украины за всю его историю», — сообщила пресс-служба НТУ «ХПИ».

В саммите участвовало более 350 молодых ученых из 38 стран мира, а среди гостей были лауреаты Нобелевской премии, премии Филдса и Технологической премии тысячелетия.

Харьковчанка провела лекцию для коллег из Института функциональных интеллектуальных материалов Национального университета Сингапура, представив свои исследования по наноструктурам.

Ксения Минакова - ученая ХПИ
Фото: НТУ «ХПИ»

«Возможность рассказать о результатах своих научных исследований молодым и ведущим ученым мира Ксения Минакова получила благодаря выигранному персональному гранту от Национального исследовательского фонда Сингапура (NRF). Поездка ученой с ХПИ на саммит также состоялась при поддержке Института функциональных интеллектуальных материалов Национального университета Сингапура», — отметили коллеги ученой.

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Сингапур
Фото: НТУ «ХПИ»

И до поездки в Сингапур Минакова была известна в мире. Она популяризирует науку, является амбассадором  Фонда «Optica» (США) и членом сообщества «Hand-on Science Network».

«Ее научные исследования направлены на теоретические вычисления и моделирование термофизических процессов в солнечных батареях. Она также активно работает над привлечением, обучением и развитием женщин и молодежи в области STEM-образования», — сообщили подробности в НТУ «ХПИ».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 14:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ученая из Харькова Ксения Минакова стала участницей Глобального саммита молодых ученых «GYSS 2024», который прошел в Сингапуре. Доцент НТУ «ХПИ» прочитала коллегам из Национального университета Сингапура лекцию о наноструктурах".