Харьковчанка стала единственной ученой из Украины за всю историю саммита GYSS
Ученая из Харькова Ксения Минакова стала участницей Глобального саммита молодых ученых «GYSS 2024», который прошел в Сингапуре. Доцент НТУ «ХПИ» прочитала коллегам из Национального университета Сингапура лекцию о наноструктурах.
«Ксения Минакова, доцент кафедры физики ХПИ, приняла участие в мировом глобальном саммите молодых ученых «GYSS 2024» («Развитие науки, создания технологий для лучшего мира» — Ред.) в Сингапуре, где стала единственной представительницей Украины за всю его историю», — сообщила пресс-служба НТУ «ХПИ».
В саммите участвовало более 350 молодых ученых из 38 стран мира, а среди гостей были лауреаты Нобелевской премии, премии Филдса и Технологической премии тысячелетия.
Харьковчанка провела лекцию для коллег из Института функциональных интеллектуальных материалов Национального университета Сингапура, представив свои исследования по наноструктурам.
«Возможность рассказать о результатах своих научных исследований молодым и ведущим ученым мира Ксения Минакова получила благодаря выигранному персональному гранту от Национального исследовательского фонда Сингапура (NRF). Поездка ученой с ХПИ на саммит также состоялась при поддержке Института функциональных интеллектуальных материалов Национального университета Сингапура», — отметили коллеги ученой.
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И до поездки в Сингапур Минакова была известна в мире. Она популяризирует науку, является амбассадором Фонда «Optica» (США) и членом сообщества «Hand-on Science Network».
«Ее научные исследования направлены на теоретические вычисления и моделирование термофизических процессов в солнечных батареях. Она также активно работает над привлечением, обучением и развитием женщин и молодежи в области STEM-образования», — сообщили подробности в НТУ «ХПИ».
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 14:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ученая из Харькова Ксения Минакова стала участницей Глобального саммита молодых ученых «GYSS 2024», который прошел в Сингапуре. Доцент НТУ «ХПИ» прочитала коллегам из Национального университета Сингапура лекцию о наноструктурах".