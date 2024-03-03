Харків’янка стала єдиною вченою з України за всю історію саміту GYSS
Вчена з Харкова Ксенія Мінакова стала учасницею Глобального саміту молодих вчених “GYSS 2024”, що відбувся в Сінгапурі. Доцентка НТУ “ХПІ” прочитала колегам із Національного університету Сінгапуру лекцію про наноструктури.
“Ксенія Мінакова, доцентка кафедри фізики ХПІ, взяла участь у світовому глобальному саміті молодих вчених “GYSS 2024” (“Розвиток науки, створення технологій для кращого світу” – Ред.) у Сінгапурі, де стала єдиною представницею України за всю його історію”, – повідомила пресслужба НТУ “ХПІ”.
У саміті взяло участь понад 350 молодих вчених із 38 країн світу, а серед гостей були лауреати Нобелівської премії, премії Філдса та Технологічної премії тисячоліття.
Харків’янка провела лекцію для колег з Інституту функціональних інтелектуальних матеріалів Національного університету Сінгапуру, представивши свої дослідження з наноструктур.
“Можливість розповісти про результати своїх наукових досліджень молодим та провідним науковцям світу Ксенія Мінакова отримала завдяки виграному персональному гранту від Національного дослідницького фонду Сінгапуру (NRF). Поїздка вченої з ХПІ на саміт відбулася також при підтримці Інституту функціональних інтелектуальних матеріалів Національного університету Сінгапуру”, – відзначили колеги вченої.
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І до поїздки до Сінгапуру Мінакова була відома у світі. Вона популяризує науку, є амбасадоркою Фонду “Optica” (США) та членкинею спільноти “Hand-on Science Network”.
“Її наукові дослідження спрямовані на теоретичні обчислення та моделювання термофізичних процесів в сонячних батареях. Вона також активно працює над залученням, навчанням та розвитком жінок і молоді в галузі STEM-освіти”, – повідомили подробиці в НТУ “ХПІ”.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 14:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчена з Харкова Ксенія Мінакова стала учасницею Глобального саміту молодих вчених “GYSS 2024”, що відбувся в Сінгапурі. Доцентка НТУ “ХПІ” прочитала колегам із Національного університету Сінгапуру лекцію про наноструктури".