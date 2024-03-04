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Смертельная рыбалка: на Харьковщине мужчина провалился под лед и погиб

Общество 15:16   04.03.2024
Виктория Яковенко
Смертельная рыбалка: на Харьковщине мужчина провалился под лед и погиб

2 марта на Печенежском водохранилище вблизи поселка Старый Салтов погиб рыбак.

«Рыбак на расстоянии 1 километра от берега провалился под лед и погиб. Все обстоятельства этого события устанавливают правоохранители», — сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает ХОВА.

Спасатели отмечают, что на некоторых водоемах лед уже полностью отсутствует. На некоторых – толщина льда минимальна.

«Сейчас уже запрещено выходить на лед. Пренебрежение этим правилом может привести к трагическим последствиям», — добавил Василенко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 15:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 марта на Печенежском водохранилище вблизи поселка Старый Салтов погиб рыбак.".