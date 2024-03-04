Смертельна рибалка: на Харківщині чоловік провалився під кригу і загинув

2 березня на Печенізькому водосховищі поблизу селища Старий Салтів загинув рибалка.

«Рибалка на відстані 1 кілометра від берега провалився під кригу та загинув. Усі обставини цієї події встановлюють правоохоронці», – повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко, передає ХОВА.

Рятувальники зазначають, що наразі на деяких водоймах лід вже повністю відсутній. На деяких – товщина криги є мінімальної.

«Наразі вже заборонено виходити на кригу. Нехтування цього правила може призвести до трагічних наслідків», – додав Василенко.

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