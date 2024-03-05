У женщины произошел приступ эпилепсии посреди улицы в Харькове: помогли копы
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
В Харькове патрульные помогли женщине, у которой произошел приступ эпилепсии.
Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера, 4 марта, на улице Одесской копы заметили неравнодушных водителей, которые активно им сигнализировали.
«Полицейские Дмитрий Заболотный и Дмитрий Шеремет подбежали к месту происшествия, чтобы выяснить, что произошло. На обочине лежала женщина, которой было плохо. Все признаки свидетельствовали о том, что у нее, вероятно, произошло нападение эпилепсии», — сообщили правоохранители.
Патрульные вызвали скорую, положили женщину в стабильное боковое положение и контролировали ее состояние до приезда врачей.
После приезда медиков женщина пришла в себя, добавили патрульные.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: копы, патрульні, патрульные, приступ, улица, Харьков, эпилепсия;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 12:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные помогли женщине, у которой произошел приступ эпилепсии.".