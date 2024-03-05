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У женщины произошел приступ эпилепсии посреди улицы в Харькове: помогли копы

Общество 12:28   05.03.2024
Виктория Яковенко
У женщины произошел приступ эпилепсии посреди улицы в Харькове: помогли копы Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В Харькове патрульные помогли женщине, у которой произошел приступ эпилепсии.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера, 4 марта, на улице Одесской копы заметили неравнодушных водителей, которые активно им сигнализировали.

«Полицейские Дмитрий Заболотный и Дмитрий Шеремет подбежали к месту происшествия, чтобы выяснить, что произошло. На обочине лежала женщина, которой было плохо. Все признаки свидетельствовали о том, что у нее, вероятно, произошло нападение эпилепсии», — сообщили правоохранители.

Патрульные вызвали скорую, положили женщину в стабильное боковое положение и контролировали ее состояние до приезда врачей.

После приезда медиков женщина пришла в себя, добавили патрульные.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 12:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные помогли женщине, у которой произошел приступ эпилепсии.".