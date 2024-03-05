У женщины произошел приступ эпилепсии посреди улицы в Харькове: помогли копы

В Харькове патрульные помогли женщине, у которой произошел приступ эпилепсии.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера, 4 марта, на улице Одесской копы заметили неравнодушных водителей, которые активно им сигнализировали.

«Полицейские Дмитрий Заболотный и Дмитрий Шеремет подбежали к месту происшествия, чтобы выяснить, что произошло. На обочине лежала женщина, которой было плохо. Все признаки свидетельствовали о том, что у нее, вероятно, произошло нападение эпилепсии», — сообщили правоохранители.

Патрульные вызвали скорую, положили женщину в стабильное боковое положение и контролировали ее состояние до приезда врачей.

После приезда медиков женщина пришла в себя, добавили патрульные.